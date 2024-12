Três ótimos filmes com Fernanda Torres para ver no streaming

A atriz Fernanda Torres carrega consigo um currículo notável. Diversa, ela já foi de mocinha de novela até estrela de filme cult – em 1986, ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes pelo drama sensual Eu Sei que Vou Te Amar. Conquistou um público amplo com as séries de TV cômicas Os Normais e Tapas & Beijos. E possui uma ampla carreira no teatro e no cinema. Atualmente, ela ganhou nova visibilidade internacional com o filme Ainda Estou Aqui – que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, e pode levá-la ao Oscar em 2025. Confira a seguir três ótimos filmes com a atriz para ver em casa e saborear um pouco dessa habilidade que ela tem para transitar entre gêneros.

Saneamento Básico, o Filme

Onde assistir: no Globoplay

A comédia de 2007, dirigida e escrita por Jorge Furtado, acompanha os esforços de um vilarejo na Serra Gaúcha para a construção de uma fossa para o tratamento do esgoto local. A prefeitura não tem verba para a obra, mas possui a aprovação de 10.000 reais do Governo Federal para a produção de um filme. Assim, a população se une para fazer um filme barato e usar o restante do dinheiro no esgoto. Com elenco estrelado, com Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Paulo José, entre outros, o filme conquista por sua trama absurda, mas crível quando o assunto é Brasil, e pelo resultado hilário do longa feito pelos personagens amadores.

Terra Estrangeira

Onde assistir: Netflix e Globoplay

O drama de 1996 é dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, mesma dupla por trás de Ainda Estou Aqui. Ambientado principalmente em Portugal, o longa em preto e branco acompanha a história de dois imigrantes brasileiros no país europeu, vividos por Fernanda e Fernando Alves Pinto. Explorando temas como deslocamento, solidão e amor, o filme carrega o sentimento de melancolia do brasileiro com o país na época, logo após a crise econômica e o confisco promovido pelo então presidente Fernando Collor de Mello — questões embaladas por uma intrigante trama policial.

O Que É Isso, Companheiro?

Onde assistir: Prime Video, Mubi, Looke e Globoplay

Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 1998, o filme de Bruno Barreto se baseia no livro de Fernando Gabeira que narra, com liberdade ficcional, a história do sequestro de Charles Burke Elbrick, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, em setembro de 1969. A ação foi coordenada por membros do grupo de esquerda MR-8 e Ação Libertadora Nacional, que então usavam de sequestros de personalidades estrangeiras para negociar trocas com a ditadura militar – e ainda chamar a atenção do restante do mundo. Fernanda Torres estrela a produção como uma das guerrilheiras ao lado do ator Pedro Cardoso — Selton Mello, seu colega de cena em Ainda Estou Aqui, também integra o elenco do drama.

