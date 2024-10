Três musicais ainda mais bizarros que ‘Coringa 2’ para ver em casa

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nesta quinta-feira, 3 de outubro, Coringa: Delírio a Dois chega aos cinemas e promete surpreender o público com sua mistura de drama jurídico e ação vilanesca — além de números musicais. A nova direção escolhida por Todd Phillips pegou muitos fãs desprevenidos e é, no mínimo, curiosa, mas não é tão inusitada dentro do próprio gênero narrativo, que é cheio de subversões, da comédia obscura até dramas pungentes. Desbancar alguns de seus antecessores mais inusitados, então, será ainda mais desafiador para o vilão que uma luta contra Batman. Confira três dos musicais mais bizarros disponíveis nas plataformas:

Dançando no Escuro (2000)

Onde: Mubi

Muito antes de Phillips cogitar a trama de Delírio a Dois, o provocador dinamarquês Lars von Trier criou uma das tragédias musicais mais memoráveis do cinema. Nela, a jovem Selma (Björk) viaja aos Estados Unidos para viver uma vida de cinema com seu filho pequeno, mas acaba esmagada por pressões do mercado, da economia e de homens violentos. Impiedosas, as circunstâncias apenas pioram ao longo do filme, mas a protagonista jamais deixa de lado os alegres delírios musicais que a acalentam, contraste mais perturbador do que qualquer delito do vilão da DC.

Annette (2021)

Onde: Plataformas de aluguel

Continua após a publicidade

Assim como Coringa, Annette inspeciona atentamente a psique de um comediante perturbado, egocêntrico e violento. Dessa vez, seu nome é Henry (Adam Driver) e sua amada não é uma colega de hospício, mas a cantora de ópera Ann (Marion Cotillard). Juntos, eles têm uma filha prodígio, e é aí que entra a bizarrice. Ao invés de ser interpretada por uma atriz mirim, a garota é representada por uma marionete um tanto quanto excêntrica e logo se torna um fenômeno pop global. O sucesso, porém, envenena mais o caráter do pai, espiral ilustrada por diversos números musicais com canções frenéticas do duo Sparks.

Tommy (1975)

Onde: Max

Já se o assunto é bizarrice, não há safra mais imbatível do que a dos anos 1970. Década de experimentação e libertação sexual nos Estados Unidos e Europa, ela é cheia de clássicos cult musicais, como The Rocky Horror Picture Show, O Fantasma do Paraíso e alguns trabalhos menos lembrados do inglês Ken Russell, que ousava como poucos. Em Tommy, ele recruta Tina Turner, Elton John, Eric Clapton e outros ícones da época para transformar o disco homônimo do The Who em ópera-rock cinematográfica. Na premissa, um jovem se torna cego, surdo e mudo após testemunhar um assassinato, se cura, vira campeão mundial de fliperama e ainda agrega uma legião de seguidores fanáticos. Ensandecidos, os eventos incluem até um banho de feijão na atriz Ann-Margret, que foi indicada ao Oscar pelo papel.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial