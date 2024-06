Três filmes nada óbvios para assistir em casa no Dia dos Namorados

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Para os pombinhos que querem passar a noite deste Dia dos Namorados sob uma coberta, no conforto do sofá, as opções que o streaming oferece são diversas, numerosas e vão muito além da típica comédia romântica ou do melodrama piegas. Casais que gostam de romances mais peculiares e, às vezes, até provocativos, podem apimentar a noite com narrativas sobre sadomasoquismo, sociedades distópicas e até canibalismo. Confira três boas opções nada óbvias para ver na data:

O Lagosta

Onde: Netflix e Prime Video

Em uma sociedade futurista, o amor se tornou opressor e obrigatório: ou se encontra um parceiro ideal com o qual passará o resto da vida, ou se é transformado em um animal de sua escolha. Para firmar o laço matrimonial, todo solteiro tem 45 dias em um misto de hotel e prisão, onde conhecem outros como si. David (Colin Farrell) acabou de ser deixado para a esposa e recorre à instituição para recomeçar sua vida, optando por se tornar uma lagosta caso não atinja seu objetivo. Lá, porém, descobre que o real romantismo pode não estar no ambiente austero, mas ao lado de uma rebelde interpretada por Rachel Weisz.

Até os Ossos

Onde: Plataformas de aluguel

Antes de Rivais, o italiano Luca Guadagnino já havia criado outro romance tórrido e incomum. Em Até os Ossos, a adolescente Maren (Taylor Russell) não consegue resistir aos seus instintos canibais e, assim, é escanteada da sociedade suburbana em que cresceu. Viajando pelos Estados Unidos, ela conhece Lee (Timothée Chalamet), que sofre a mesma aflição. Juntos, eles transformam o ato antropofágico macabro em uma metáfora comovente para a liberdade e intensidade concedidas por uma relação cheia de paixão — e instigam também o público a celebrar o sentimento por completo, com seus ossos e tudo mais.

Santuário

Onde: Prime Video e Telecine

O mais picante da lista, Santuário retrata o dilema de Hal (Christopher Abbott), empresário prestes a herdar a rede de hotéis milionária de seu pai. Ele, porém, é o melhor cliente da dominatrix Rebecca (Margaret Qualley) e teme que o enlace se torne um escândalo e arruíne sua carreira caso seja divulgado. A relação é, então, encerrada unilateralmente, mas a jovem não se dá por satisfeita e, ao estilo Atração Fatal, o persegue. Diferente do thriller oitentista, porém, o alvo do desejo obsessivo apenas se apaixona mais pela algoz ao passo em que sua determinação aumenta. Mais que chicotes e cenas sensuais, o longa se revela um simpático romance sobre o papel da honestidade e do desejo em um relacionamento.

