Três detalhes ocultos de ‘Wicked’ para prestar atenção no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 1939, no filme O Mágico de Oz, a Bruxa Má do Oeste é a vilã temida por Dorothy (interpretada pela atriz Judy Garland). Décadas mais tarde, no musical Wicked, a Bruxa Má, fama carregada por Elphaba, ganha a chance de se redimir numa trama que investiga a infância e a juventude da personagem de pele verde, antagonista de Glinda, a Bruxa Boa do Norte. Agora vertida em filme, a peça promete alcançar um público ainda maior: só na Broadway, o musical que estreou em 2003 já soma 1,6 bilhão de dólares. Confira no vídeo a seguir três mensagens ocultas e importantes para entender Wicked.

