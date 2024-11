Sylvester Stallone apoia Trump e o chama de “segundo George Washington”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Sylvester Stallone anunciou seu apoio ao presidente-eleito Donald Trump, comparando-o a figuras históricas. Na cabeça do astro de Rambo, Trump seria um “segundo George Washington“, comparou a Jesus Cristo e até ao seu personagem mais famoso, o boxeador Rocky.

Stallone se junta a um pequeno grupo de celebridades que apoiou Trump, como Kelsey Grammer, Drea de Matteo e Jack Pau, diferentemente de Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia pelo partido de Trump, mas, nessas eleições anunciou apoio a Kamala Harris.

“Estamos na presença de um personagem realmente mítico”, disse Stallone. “Ninguém no mundo poderia ter feito o que ele fez, então estou impressionado”, continuou. O ator fez comparações exageradas e disse: “Quando George Washington defendeu seu país, ele não tinha ideia de que mudaria o mundo. Sem ele, você poderia imaginar como o mundo seria. Adivinhe? Nós temos o segundo George Washington.”

As declarações foram dadas em uma festa de gala do America First Policy Institute, no resort de Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida. O evento anual, realizado desde 2021, tem levantado fundos para apoiar a agenda política de Trump. A organização sem fins lucrativos propõe mudanças políticas, incluindo a imposição de tarifas sobre importações, redução de impostos corporativos, proteção da liberdade religiosa e reversão de iniciativas de mudança climáticas.

https://twitter.com/cspan/status/1857244641206177952