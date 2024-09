Sexta-feira 13: quatro filmes de terror que são novidade no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A segunda sexta-feira deste mês de setembro poderia ser apenas mais um dia comum, não fosse o número que a acompanha no calendário. Mediante a sinistra coincidência de uma sexta-feira 13, não resta outra opção senão fechar as cortinas, preparar uma boa pipoca e selecionar os filmes de terror mais perturbadores — ou divertidos — que os catálogos de streamings têm a oferecer. Neste ano, os fãs do terror estão com sorte: algumas das principais plataformas acabam de receber boas novidades do gênero e até alguns clássicos consagrados, facilitando a escolha entre tantos possíveis combustíveis de pesadelo. Confira três lançamentos recentes e um terror oitentista imbatível que estão fresquinhos nas plataformas:

Imaculada (2024)

Onde: Prime Video

Um dos principais lançamentos do gênero em 2024, Imaculada coloca Sydney Sweeney, de Euphoria, no papel de uma noviça americana desamparada pela falta de fé em seu país natal. Após o fim de sua paróquia por falta de público, a jovem é convidada a viajar para a Itália, onde trabalhará em um convento hospitalar, destinado aos cuidados de colegas de hábito já no fim da vida. Lá, sinais macabros passam a perturbar e, da noite para o dia, a menina surge grávida. Comprovadamente virgem, ela só pode ser sucessora de Maria aos olhos do convento, mas a futura mãe suspeita que sua gestação surpresa tenha raízes nada sagradas.

Pânico 6 (2023)

Onde: Netflix

Descompromissado e divertido, Pânico 6 leva a saga do assassino mascarado Ghostface para a metrópole de Nova York, onde a jovem Sam Carpenter (Melissa Barrera) lida com a repercussão dos acontecimentos do filme anterior, em que sua identidade foi revelada como filha do assassino do primeiro filme. Em uma das cidades mais barulhentas do mundo, ela e a irmã, Tara (Jenna Ortega), voltam a ser perseguidas por outro maníaco — e ganham ajuda de rostos familiares.

Lisa Frankenstein (2024)

Onde: Prime Video

Lisa Frankenstein não deixa o humor perverso de lado, mas se aproveita da estrutura de comédias escolares americanas para reinventar a conhecida história do médico que ousou recriar a vida — agora uma menina adolescente. Incompreendida por colegas e familiares, Lisa (Kathryn Newton) presencia a ressurreição acidental de um cadáver no cemitério que frequenta e se torna sua tutora. Logo, o par improvável se une em uma espécie de romance consumado pelas atrocidades que cometem juntos. Colorido e energético, o filme exala a veia cômica da roteirista Diablo Cody e da diretora Zelda Williams, filha de Robin Williams.

Uma Noite Alucinante – A Morte do Demônio (1981)

Onde: Max

Um dos maiores clássicos do horror splatter, vertente do gênero marcada pela violência gráfica e exagerada, Uma Noite Alucinante tem animado incontáveis sextas-feiras 13 desde seu lançamento em 1981. Desde então, a franquia ganhou mais quatro filmes, mas nada iguala o original, no qual o diretor Sam Raimi demonstra engenhosidade impressionante para aproveitar o pouco orçamento ao máximo. A história é típica — um grupo de amigos, uma cabana na floresta e um livro que invoca os mortos —, mas a direção, não. Cheio de humor e efeitos à frente de seu tempo, o longa é lembrado tanto pelas risadas quanto pela repulsa, ambas provocadas com excelência.

