Robert Downey Jr. ameaça processar quem criar versões suas com IA

Robert Downey Jr. até tem investimentos em Inteligência Artificial, mas não está disposto a ter uma cópia digital sua criada por elas. Em entrevista ao podcast On With Kara Swisher, o intérprete do Homem de Ferro — que voltará ao Universo Cinematográfico da Marvel como o Dr. Destino em breve — disse não ter essa preocupação em relação ao estúdio. “Há três ou quatro caras e garotas que tomam todas as decisões por lá e eles nunca fariam isso comigo, com ou sem a minha presença”, garantiu o astro de Hollywood.

Questionado sobre a possibilidade de futuros executivos da marca quererem digitalizar suas feições, o ator foi mais pragmático. “Bem, você está certa. Gostaria de afirmar aqui que pretendo processar todos os futuros executivos apenas por especulação”, declarou ele à apresentadora, que brincou que o ator provavelmente estará morto quando isso acontecer. “Mas meu escritório de advocacia ainda estará super ativo”, retrucou o vencedor do Oscar de melhor coadjuvante por Oppenheimer (2023) em um tom bem-humorado.

Os investimentos de Robert Downey Jr em IA

Em 2019, Downey Jr. anunciou que havia investido na FootPrint Coalition , uma organização que visa usar robótica e IA para tentar reduzir a pegada de carbono dos humanos. Ele também está no conselho de uma organização que usa IA para tentar reforçar a segurança cibernética. Falando no podcast, ele traçou uma linha entre seus investimentos e o uso de IA em Hollywood: “Não se resume à tecnologia ou à oportunidade de encher meus bolsos, mas sim a ‘Quem são as pessoas envolvidas nisso?”, atestou ele.

