Ringo Starr revela quem irá interpretá-lo em cinebiografias dos Beatles

Ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr revelou que será interpretado pelo ator irlandês Barry Keoghan na série de cinebiografias da banda desenvolvida por Sam Mendes. Em entrevista ao portal Entertainment Tonight, o músico celebrou a escolha do ator para o papel: “Acho ótimo. Acredito que ele esteja em algum lugar tendo aulas de bateria — espero que não muitas”, brincou Ringo.

Apesar da revelação de Ringo, o elenco dos filmes ainda não foi oficialmente divulgado. Além de Keoghan, os atores Paul Mescal (como Paul McCartney), Harris Dickinson (como John Lennon) e Joseph Quinn (como George Harrison) já foram vinculados ao projeto.

O que sabemos sobre as cinebiografias dos Beatles?

A história do quarteto mais famoso do rock será contada em quatro filmes, cada um mostrando o ponto de vista de um dos integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. O projeto tem o aval da Apple Corps e será tocado pela Sony Pictures com direção do vencedor do Oscar Sam Mendes, de Beleza Americana (1999), segundo noticiou o site do Deadline.

Essa será a primeira vez que Paul McCartney, Ringo Starr e as famílias de John Lennon e George Harrison cedem os direitos dos quatro músicos para não só um, mas quatro filmes autobiográficos. As histórias, obviamente, serão interligadas, mas cada uma será feita sob os olhares de um dos integrantes. Ainda não há informações sobre o elenco ou data de lançamento. O longa terá produção de Pippa Harris e Julie Pastor. Jeff Jones será o produtor-executivo pela Apple Corps. A ideia, no entanto, é que os quatro títulos sejam lançados simultaneamente nos cinemas.

