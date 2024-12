Revista dos EUA aponta Fernanda Torres como favorita ao Globo do Ouro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A atriz Fernanda Torres entrou na lista de previsões da revista Variety nesta quinta-feira, 5, entre as atrizes que podem ser indicadas ao Globo de Ouro, inclusive, com chances de levar o troféu. Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva no filme Ainda Estou Aqui.

O páreo, no entanto, não vai ser fácil. A artista é listada ao lado de astros como Angelina Jolie, no filme Maria, Nicole Kidman, em Babygirl, Tilda Swinton, em The The Room Next Door, Kate Winslet, em Lee, e Marianne Jean-Baptiste, em Hard Truths.

A revista Variety costuma todos os anos publicar suas previsões para as principais premiações. A lista é atualizada constantemente conforme as chances que os artistas têm de vencer os prêmios.

O Globo de Ouro de 2025 será entregue em 5 de janeiro. Ainda na imprensa exterior, Fernanda Torres foi apontada pela revista Vanity Fair como ícone global.

