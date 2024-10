Produtores de ‘Blade Runner 2049’ processam Elon Musk e Tesla por plágio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O estúdio de cinema Alcon Entertainment está processando Elon Musk e sua fabricante de carros elétricos, Tesla, sob a acusação de que a empresa do bilionário se apropriou indevidamente de cenas da ficção científica Blade Runner 2049 — filme lançado em 2017 — para promover um novo modelo de veículo. No início deste mês, Musk utilizou imagens de inteligência artificial inspiradas pelo filme no evento de lançamento do Tesla Robotáxi, carro autônomo da marca. O empresário também fez referência direta ao longa durante a apresentação: “Sabe, eu amo Blade Runner, mas não sei se queremos esse futuro. Acredito que queremos esse sobretudo que ele [K, personagem de Ryan Gosling] está usando, mas não o apocalipse sombrio”, disse.

No processo, aberto na segunda-feira, 21, em Los Angeles, a Alcon garante que o filme não está afiliado à Tesla, nem à rede social X (antigo Twitter) ou qualquer outra empresa pertencente a Musk. “Qualquer marca prudente que esteja considerando uma parceria com a Tesla deve levar em conta o comportamento massivamente amplificado, altamente politizado, caprichoso e arbitrário de Musk, que às vezes se transforma em discurso de ódio”, diz o documento. O estúdio também alega que a falsa associação do filme ao bilionário pode resultar em um prejuízo financeiro considerável, uma vez que a marca tem contratos com outros fabricantes automotivos.

“Não foi coincidência que o único filme de Hollywood que Musk citou no lançamento de seu novo robotáxi totalmente autônomo e movido por IA foi Blade Runner — um filme que apresenta um carro totalmente autônomo, movido por IA e com design impressionante ao longo da história”, afirmou a Alcon. Segundo a empresa, Musk solicitou uma autorização de uso das imagens do filme no dia do evento, mas o pedido foi negado veementemente. “Essa foi uma jogada intencionalmente maliciosa dos réus para tornar o produto mais atraente para o público global”, diz o processo.

