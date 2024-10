Por que o terror ‘A Substância’ concorrerá ao Globo de Ouro como comédia

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Um dos lançamentos mais grotescos e estimulantes do ano, A Substância tem atraído o público às salas de exibição brasileiras desde sua estreia em 19 de setembro, ganhando tração ao invés de perdê-lo graças à divulgação boca-a-boca que promete uma experiência perturbadora e única sobre as exigências machistas impostas sobre mulheres, estejam elas na meia-idade ou no começo da vida. Há quem tenha ficado confuso, então, ao saber que a equipe do filme de terror e ficção científica decidiu submetê-lo à disputa do Globo de Ouro na ala dedicada a comédias e musicais, ao invés do foco dramático — mais concorrido e prestigioso.

Melhores chances de competição

Eis aí um dos motivos. Nas categorias de drama, Demi Moore enfrentaria rivais de peso como Nicole Kidman em Babygirl — atuação que saiu premiada do festival de Veneza —, Angelina Jolie em Maria Callas e Tilda Swinton e Julianne Moore em O Quarto ao Lado. Entre as representantes cômicas, a disputa ainda não tem vencedora certa, mas é menos conturbada. Para ganhar a estatueta, a atriz terá que desbancar a espanhola Karla Sofía Gasón de Emilia Pérez e a americana Mikey Madison de Anora, ambas novatas em Hollywood com menos influência sobre os jornalistas que votam no prêmio.

Humor macabro

Já a outra justificativa para a decisão argumenta que, simplesmente, A Substância é de fato uma comédia ácida. Apesar da protagonista nuançada, o filme é composto por sucessivas caricaturas histriônicas, que satirizam o ônus da fama e o pior da indústria de entretenimento, representado, por exemplo, pelo executivo Harvey (Dennis Quaid). Politicamente incorreto e visivelmente asqueroso, o personagem solta absurdos tão desprezíveis que causam o riso. Depois, ao longo do filme, a violência cada vez mais intensa é sempre acompanhada de ironia — presente no programa de auditório que é foco da trama, nas birras de Sue (Margaret Qualley), na maquiagem que se apodera de Demi Moore e, especialmente, no final chocante.

Qual a história de A Substância?

A Substância imagina uma droga capaz de rejuvenescer qualquer um que a inocule em si mesmo. Em decadência, a celebridade Elisabeth Sparkle (Demi Moore) decide ceder ao tratamento, mas é surpreendida pelo resultado: em vez de simplesmente fazer sua cútis voltar no tempo, o medicamento cria uma nova entidade, Sue, com quem a estrela passa a dividir a vida de sete em sete dias. Quando uma acorda, a outra entra em estado vegetativo, mas qualquer desequilíbrio no calendário tem graves consequências.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial