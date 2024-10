Piloto que treinou elenco de ‘Top Gun’ morre em acidente durante show

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O piloto Chuck Coleman, que treinou Tom Cruise, Glen Powell e companhia nos bastidores de Top Gun: Maverick (2022), morreu aos 61 anos em acidente ocorrido na cidade de Las Cruces, no Novo México, em 21 de outubro. O acrobata aéreo estava conduzindo um show para a Las Cruces Air and Space Expo, evento voltado para empreendimentos de voo e de exploração espacial, quando seu monomotor falhou e despencou.

O prefeito da cidade lamentou o ocorrido em comunicado: “Infelizmente, tivemos um fim trágico para nossa convenção neste final de semana. Um acidente aéreo durante a apresentação de domingo resultou na morte do piloto Charles T. ‘Chuck’ Coleman. Gostaríamos de dar nossas mais profundas condolências para seus amados e fãs”.

Notório no meio de apresentações, Chuck já contava mais de 10.000 horas no ar e era também engenheiro e piloto de testes. Apresentou centenas de shows em vida e também ofereceu aproximadamente 3.000 “caronas” para acompanhantes em aeronaves acrobáticas. Para a produção de Top Gun, comandou mais de 100 voos com os atores de alto perfil, muitos dos quais registrou em seu Instagram pessoal, detalhando a relação com Cruise e as demandas da produção.

Até o momento, o acidente segue sob investigação da Polícia Estadual do Novo México, a Administração Federal de Aviação e o Quadro Nacional de Segurança do Transporte.

