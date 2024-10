Os três filmes que se destacaram na premiação do Festival do Rio

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Festival do Rio apresentou sua premiação na noite deste domingo, 13, e três filmes abocanharam vários troféus na Première Brasil, que celebra produções do cinema nacional. Um deles foi o drama Kasa Branca, que se passa na periferia do Rio de Janeiro e segue a história de um adolescente que cuida da avó que tem Alzheimer. A produção conquistou o prêmio de melhor diretor para Luciano Vidigal e de ator coadjuvante para Diego Francisco, além de levar os troféus de trilha sonora e fotografia.

Se destacaram na noite, ainda, dois filmes que dividiram o prêmio de melhor longa-metragem de ficção. Os vencedores da principal honraria da mostra foram Baby, de Marcelo Caetano, e Malu, de Pedro Freire. A produção de Caetano já havia chamado a atenção este ano no Festival de Cannes, onde foi exibida na Semana da Crítica, que deu a Ricardo Teodoro o prêmio de ator revelação. No Rio, Baby também saiu premiado com direção de arte, melhor ator para João Pedro Mariano, e o prêmio do júri. Na trama, um jovem recém-saído da prisão se vê sozinho no mundo até encontrar refúgio em um homem mais velho, com quem desenvolve uma relação de paixão, dependência e outras complicações.

Já Malu arrebanhou os prêmios de atuação feminina: o troféu de atriz coadjuvante foi dividido entre Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, e o de atriz principal ficou com Yara de Novaes. O trio interpreta mulheres de diferentes gerações de uma mesma família, em crise emotiva e de convivência. O diretor Pedro Freire ainda foi condecorado na categoria de melhor roteiro.

Kasa Branca estará ainda na programação da Mostra de SP, que começa no dia 17 de outubro. Malu estreia nos cinemas em circuito nacional em 31 de outubro; e Baby está previsto para ser lançado em janeiro.

Premiados do Festival do Rio 2024

PREMIÈRE BRASIL

Melhor Curta-Metragem: A Menina e o Pote, de Valentina Homem

Melhor Som: Marcos Lopes, Guile Martins e Toco Cerqueira por A Queda do Céu

Melhor Montagem: Peterkino, por Salão de Baile

Melhor Fotografia: Arthur Sherman, por Kasa Branca

Melhor Direção de Arte: Thales Junqueira, por Baby

Melhor Trilha Sonora Original: Fernando Aranha e Guga Bruno, por Kasa Branca e Quando Vira a Esquina

Melhor Ator Coadjuvante: Diego Francisco, por Kasa Branca

Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio duplo): Carol Duarte e Juliana Carneiro da Cunha, por Malu

Melhor Ator: João Pedro Mariano, por Baby

Melhor Atriz: Yara de Novaes, por Malu

Menção Honrosa para Diana Mattos, por Betânia

Melhor Roteiro: Pedro Freire, por Malu

Melhor Direção de Documentário: Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, por A Queda do Céu

Melhor Longa-Metragem Documentário: 3 Obás de Xangô, de Sérgio Machado

Prêmio Especial do Júri: Jamilli Correa, por Manas

Melhor Direção de Ficção: Luciano Vidigal, por Kasa Branca

Melhor Longa-Metragem de Ficção (prêmio duplo): Baby, de Marcelo Caetano; e Malu, de Pedro Freire

COMPETIÇÃO NOVOS RUMOS

Melhor Curta metragem: Carne Fresca, de Giovani Barros

Menções Honrosas para os curta-metragens: O Céu Não Sabe Meu Nome, de Carol AÓ, e Seu Corpo é Belo, de Yuri Costa

Melhor Ator: Reynier Morales, por O Deserto de Akin

Melhor Atriz: Mayara Santos, por Ainda Não É Amanhã

Prêmio Especial do Júri: Paradeiros, de Rita Piffer

Melhor Direção: Davi Pretto, por Continente

Melhor Longa-Metragem: Centro Ilusão, de Pedro Diogenes

PRÊMIO FELIX

Melhor Documentário: A Bela de Gaza (La Belle de Gaza), de Yolande Zauberman

Prêmio Especial do Júri: Baby, de Marcelo Caetano

Melhor Filme Internacional: Tudo Vai Ficar Bem (All Shall Be Well), de Ray Yeung

Melhor Filme Brasileiro: Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim