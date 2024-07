Onde assistir a todos os filmes de ‘Meu Malvado Favorito’ no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das franquias mais adoradas por crianças e fonte de infinitas reproduções na internet, Meu Malvado Favorito retorna aos cinemas nesta quinta-feira, 4 de julho. No quarto longa de sua linha principal, a saga introduz um novo personagem, Gru Jr., filho recém-nascido do protagonista, e coloca o núcleo central no alvo de uma perseguição implacável comandada pelo vilão Maxime de Mal — que até mesmo leva os notórios minions a adquirirem super-poderes. Antes de sair com a família para conferir o novo capítulo, contudo, vale refrescar a memória. Saiba onde assistir os outros filmes da franquia Meu Malvado Favorito.

Meu Malvado Favorito

Onde: Telecine

O filme que começou tudo apresenta Gru ao público como um vilão carrasco, determinado a roubar a Lua. A chegada de três órfãs à sua porta, porém, rapidamente amolece seu coração e o transforma em um pai carinhoso, que quer garantir o melhor para o trio juvenil e para suas centenas de minions, criaturas amarelas que o idolatram.

Meu Malvado Favorito 2

Onde: Telecine

Já aposentado da vilania, Gru é recrutado pela Liga Antivilões para capturar o temido El Macho, figura caricata que veste trajes da luta livre mexicana e rouba um sérum maligno capaz de transformar qualquer um em monstruosidade. No caminho, ele conhece a agente Lucy, por quem se apaixona.

Minions

Onde: Telecine

Primeiro filme derivado da série principal, Minions conta a origem das famosas criaturas, seres pré-históricos sempre fiéis aos planos de vilões. Através dos anos, eles auxiliam os mais diversos tiranos, mas também testemunham suas repetidas derrotas, até chegarem aos anos 1960. Nessa época, conhecem Scarlet Overkill, que promete ser a primeira mulher a controlar todo o mundo.

Meu Malvado Favorito 3

Onde: Telecine

Para o terceiro capítulo da saga de Gru, a franquia introduz seu irmão gêmeo perdido, Dru. Tão vilanesco quanto o irmão já fora, o novo personagem tenta convencer o parente a retomar a malvadeza. A proposta chega a tentá-lo, mas logo as ameaças do vilão Balthazar Bratt reascendem a índole heroica do protagonista.

Minions 2: A Origem de Gru

Onde: Prime Video

No mais recente lançamento da franquia, o primeiro encontro entre os minions e Gru é revelado, tendo acontecido ainda na infância do personagem. Sendo assim, a ambientação — e a trilha sonora, cheia de grandes nomes da música contemporânea — é repleta de influências dos anos 1970 e adorna o primeiro grande plano do ex-vilão, que almeja entrar para uma conhecida liga de supervilões.

