O recorde inusitado alcançado por ‘Deadpool & Wolverine’

Há três semanas em cartaz, Deadpool & Wolverine já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria global e acaba de se tornar o filme para maiores de idade mais rentável da história do cinema — deixando para trás Coringa (2019), antigo detentor do recorde. Nos Estados Unidos, a nova produção da Marvel recebeu classificação indicativa R, que só permite a entrada de menores de 17 anos nas sessões se estiverem acompanhados de um responsável. Já no Brasil, o filme foi classificado para maiores de 18 anos.

Intérprete de Deadpool, Ryan Reynolds – que também colaborou com a produção e roteiro do filme – comemorou o recorde nas redes sociais. “Agora imaginem se o Hugh [Jackman, intérprete de Wolverine] tivesse feito um nu frontal”, brincou o ator em uma publicação no X, antigo Twitter.

Now imagine if Hugh had done full frontal. With the cowl on of course. #DeadpoolAndWolverine ❤️💛

Deadpool & Wolverine é também o segundo filme da Disney a arrecadar mais de 1 bilhão de dólares em bilheteria neste ano. O longa Divertida Mente 2, lançado em junho, ultrapassou a marca de 1,4 bilhões de dólares e se tornou a animação de maior bilheteria da história, posto antes ocupado por Frozen II.

