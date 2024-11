O recorde curioso que fez Fernanda Montenegro entrar para o Guinness Book

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 95 anos, Fernanda Montenegro é respeitada e admirada no cinema, teatro e televisão. Para coroar sua atuação nos palcos, a atriz entrou para o Guinness Book na quarta-feira, 13, com um recorde curioso: ela agora é detentora, junto com o Itaú, do maior público em uma leitura filosófica — pela apresentação de Simone de Beauvoir no parque do Ibirapuera, em 18 de agosto de 2024, que foi vista por 15.000 pessoas. “Divido em agradecimento, este prêmio, com todo o público que esteve presente neste grande encontro entre arte e educação”, escreveu ela no Instagram, agradecendo também ao banco patrocinador por “tornar essa leitura possível”.

Com o título em mãos, Fernanda fez questão de exaltar a cultura brasileira, e destacou o poder da arte. “Milagres acontecem. A nossa cultura é o nosso país. A nossa cultura teatral é o homem através dos milênios: sempre tem a presença de alguém passando pra alguém a visão e uma vivência que traz um texto, um contraste, uma variação do momento que se vive, uma transcendência do momento que se vive, até o humor do momento que se vive”, declarou ela, emocionada.

No discurso, Fernanda agradeceu a oportunidade de levar Simone de Beauvoir para a multidão, e comemorou o tamanho do feito. “Isso acontece em mais algum lugar do mundo? Só falando pra 15.000 pessoas, só trazendo ideias nada fáceis de serem absorvidas. E ninguém vai embora. Todo mundo aceita cada fala que se fala e termina aplaudindo, abraçando um ao outro”, relembrou ela, dizendo em seguida que agradecer a Deus e aos deuses não é suficiente. “Muito obrigada! Na minha vida esse momento não vai se repetir. Por mais que eu agradeça, existe, sem dúvida nenhuma, a pontuação realizada de uma vocação. Muito obrigada”, finalizou.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial