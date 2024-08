O que saber antes de ver ‘Alien: Romulus’, nono capítulo da saga espacial

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A franquia Alien nasceu em 1979 com a simples história de astronautas perdidos no espaço que, por plano de uma corporação maléfica, acabam forçados a lutar contra “o organismo perfeito”, uma criatura infalível, mortífera e livre de preceitos morais. Dali, só sobreviveu uma jovem obstinada, Ripley (Sigourney Weaver), mas as pontas soltas foram o suficiente para abastecer mais oito filmes: três sequências com a mesma heroína; dois embates do extraterrestre, chamado de xenomorfo, com o algoz da franquia Predador; dois dramas idealizados pelo pai do universo, Ridley Scott — Prometheus (2012) e Alien: Covenant (2017) — e, agora, Alien: Romulus, estreia da última quinta-feira, 15, nos cinemas do Brasil.

Se os antecedentes do universo parecem abundantes demais, porém, não é preciso se preocupar. Dirigido por Fede Alvarez, virtuoso do horror gráfico, o filme garante entretenimento tanto para fãs de longa data quanto para espectadores leigos, mas é fato que algumas informações deixam a experiência ainda mais divertida. Saiba quais no program Em Cartaz desta semana:

