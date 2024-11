O que o fenômeno ‘Glicked’ representa para a nova era de Hollywood

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No dia 21 de julho de 2023, dois filmes absolutamente opostos chegaram aos cinemas: a comédia Barbie e o drama biográfico Oppenheimer não se importaram com a competição e optaram por estrear na mesma data. O embate virou piada na internet, dando início ao fenômeno batizado de Barbenheimer. Resultado: os dois longas somaram estonteantes 2,4 bilhões de dólares em bilheteria — e Oppenheimer se tornou a cinebiografia mais rentável da história, com 975 milhões de dólares no bolso. Na quinta-feira passada, 21 de novembro, dois outros filmes opostos chegaram às salas americanas em busca de resultado parecido. O musical Wicked e o drama épico Gladiador 2 estrearam com resultados também notáveis: batizado de Glicked, o novo fenômeno fez, até o momento, 385 milhões de dólares mundialmente — Gladiador 2, por enquanto, está na frente, sendo responsável por 221 milhões desse montante (o filme, porém, saiu antes em vários países, entre eles o Brasil, onde está em cartaz há duas semanas).

Se o par vai alcançar o sucesso estrondoso de Barbenheimer é difícil prever. Barbie foi um fenômeno fora dos padrões — e que sozinho, em seu fim de semana de estreia, alcançou o valor arrecadado agora por Glicked. De qualquer forma, a estratégia aponta para uma mudança de comportamento de Hollywood — ou melhor, uma retomada de hábitos pré-streaming. Entre os anos 1980 e 1990, era comum que grandes produções fossem lançadas juntas. Em 1984, por exemplo, Os Caça-Fantasmas estreou junto com Gremlins. Em 1999, Matrix disputou atenção com a elogiada comédia romântica 10 Coisas que Eu Odeio em Você.

Seria Wicked e Gladiador 2 a nova dupla de ouro de Hollywood?

A diferença daquela época para hoje, porém, é gritante. Em tempos de abundância de lançamentos no streaming, tirar as pessoas de casa e levá-las ao cinema se tornou uma missão hercúlea. Fazer com que o público veja dois filmes no cinema na mesma semana, então, é quase impossível. Por isso a agenda de estreias dos estúdios é feita de forma meticulosa, sempre de olho para que um filme caríssimo não dispute espaço com outro também superproduzido. Perder dinheiro não é uma opção em um negócio que vem flertando com a falência. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, vários estúdios tradicionalíssimos acabaram vendidos para empresas de tecnologia, caso da MGM que parou nas mãos da Amazon e, mais recentemente, da Paramount adquirida pela Skydance. Por isso Barbenheimer surpreendeu — e Glicked nasceu. A indústria percebeu que quando dois filmes conseguem chamar a atenção das redes e do público justamente por suas diferenças, então a diversidade de temas atrai novos espectadores. Ao colocar dois filmes lado a lado, Hollywood oferece a curadoria que dá descanso à intensa busca pelo próximo filme a ser consumido na TV. Desafiando o ditado que diz: “cachorro com dois donos morre de fome” — quando o número de donos é infinito, dois parece ser um alívio.