O pedido inusitado dos exibidores de cinema para os fãs de ‘Wicked’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O aguardado musical Wicked já está disponível em alguns cinemas brasileiros, mas estreia oficialmente nesta quinta-feira, 21. Lá fora, alguns exibidores mandaram um recado inusitado para o público: está proibido se arriscar na voz e fazer coro com Ariana Grande e Cynthia Erivo. “Nos cinemas AMC, o silêncio é ouro. Sem conversas. Sem mensagens de texto. Sem canto. Sem lamentações. Sem flertes. E sem xingamentos”, aponta um vídeo que antecede as exibições da rede americana.

Em declaração ao site IndyStar , o porta-voz da AMC, Ryan Noonan, explicou que essa é uma “política de longa data” para garantir a etiqueta nas salas, mas afirmou que a rede decidiu enfatizar as regras para a estreia do musical, que tem canções consagradas como Defying Gravity e Popular. “O anúncio pré-exibição de Wicked incorpora os temas do filme como um lembrete divertido e envolvente para os espectadores não atrapalharem a experiência das pessoas ao redor enquanto aproveitam o show”, disse Noonan em nota ao canal.

Quem quiser soltar a voz, no entanto, talvez tenha uma oportunidade mais adiante no calendário. Segundo a Variety, exibições interativas do musical, com canto e dança permitidos, serão oferecidas em cerca de 1 000 cinemas norte-americanos a partir do dia 25 de dezembro. Até o momento, no entanto, não se sabe se o modelo será reproduzido no Brasil ou em outros locais do mundo.

Qual a trama de Wicked?

Baseado no livro homônimo de Gregory Maguire, o musical Wicked é derivado de O Mágico de Oz, e foca nos acontecimentos prévios à chegada da menina Dorothy em Oz. Na terra mágica, bruxas estudam na Universidade de Shiz, onde desponta uma feiticeira de pele verde chamada Elphaba. Desprezada pelos colegas pela pele e falta de traquejo social, a jovem desenvolve uma amizade inesperada com a loira Glinda, a garota mais popular por ali. Enquanto amadurecem e desenvolvem seus poderes, as duas descobrem farsas do mundo em que vivem e, por conta dos desafios que enfrentam, se tornam as famosas Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul. No filme, as intérpretes são Cynthia Erivo e Ariana Grande, respectivamente.

Confira o trailer de Wicked:

