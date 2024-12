O pacto de silêncio em torno do monstro mais aguardado do cinema em 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Levado às telas pela primeira vez pelo diretor alemão F.W. Murnau em 1922, Nosferatu – O Vampiro da Noite se tornou um clássico indisputável do movimento conhecido como expressionismo alemão — e, claro, dos filmes de terror de todos os tempos. A produção em preto e branco foi baseada em Drácula, romance epistolar do irlandês Bram Stoker publicado em 1897 que deu origem ao famoso vampiro. Em razão de uma disputa pelos direitos com a viúva do escritor, contudo, Murnau não utilizou o nome Drácula — substituindo a alcunha por Nosferatu, termo extraído do folclore da mesma estranha Transilvânia onde se passa história.

A despeito do nome diferente, Nosferatu impôs-se de fato como o padrão ouro-das tramas vampirescas dali em diante. Um filme tão mítico e inalcançável que só algum cineasta doidão poderia inventar de produzir de novo. Mas dois diretores audazes — e excepcionais — toparam a aposta. Primeiro, o alemão Werner Herzog, que fez o seu soberbo Nosferatu em 1979, com ninguém menos do que o irascível Klaus Kinski na pele do vampiro e trilha sonora memorável da banda experimental Popol Vuh. Um monumento do horror, sob todos os quesitos.

O segundo cineasta com coragem suficiente para se embrenhar num remake assim ainda não enfrentou a prova de fogo da estreia nas telas. Mas todos os indícios sugerem que vem aí outro filmaço capaz de agregar mais camadas de mitologia ao personagem. Trata-se do diretor e roteirista americano Robert Eggers, que lança o seu próprio — e antecipadíssimo — Nosferatu em diversos países no Natal e dia 2 de janeiro no Brasil. A excelência demonstrada por Eggers em filmes anteriores como A Bruxa (2015) e O Homem do Norte (2022), somada aos instigantes trailers e teasers já divulgados, recomendam prestar muita atenção nessa nova versão da obra.

Para além disso, o que tem causado expectativa é um detalhe crucial da história: como será a aparência do novo Nosferatu? O vampiro vai se parecer com seus antecessores vividos por Max Schreck, no original de Murnau, ou Kinski, na versão de Herzog? Interpretado agora pelo ator sueco Bill Skarsgard, o personagem não teve nenhuma imagem revelada até agora – é uma surpresa que Eggers e o estúdio Universal Pictures esperam manter a sete chaves até bem próximo da data de estreia. Tudo que se sabe é que ele talvez seja mais repugnante ainda que os vampiros dos filmes do passado. Será que os produtores vão conseguir esconder nas sombras o rosto do monstro mais aguardado do cinema em 2024 até lá? Ganha uma mordida no pescoço quem acertar a resposta.

