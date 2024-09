O novo salto de Marco Pigossi na carreira internacional

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A investida do brasileiro Marco Pigossi em produções internacionais vem rendendo novos frutos. Após sua estreia na TV americana com a série Gen V, agora ele conquistou a crítica do país com seu novo filme, High Tide, exibido até o momento do badalado festival South by Southwest (SXSW).

Na produção, Pigossi interpreta um brasileiro com visto prestes a expirar e que é deixado pelo namorado americano. Angustiado, ele conhece Maurice (James Bland), um enfermeiro também passando por uma fase difícil. Também estão no elenco Marisa Tomei e Mya Taylor, conhecida pelo filme indie Tangerine. Quem assina o roteiro e dirige o filme é o cineasta italiano Marco Calvani, com quem Pigossi recentemente se casou em uma cerimônia íntima na Toscana, Itália.

Entre os gringos, a atuação de Pigossi ganhou elogios. A revista Variety chamou a atuação do brasileiro de “impecável” e “impressionante”. Já o Hollywood Reporter disse que o ator é “surpreendente”. A IndieWire afirmou que o trabalho “cheio de nuances” do ator ajuda o filme a se tornar mais profundo. High Tide ainda não tem data de estreia no Brasil. Confira a seguir o trailer.

