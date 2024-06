O musical que fez astro de ‘Harry Potter’ ganhar o Tony, o Oscar do teatro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na noite de domingo, 16, Daniel Radcliffe conquistou seu primeiro Tony — principal prêmio do teatro americano — na categoria de melhor ator em um papel de destaque por sua participação no musical Merrily We Roll Along. A peça é uma remake do musical homônimo de Stephen Sondheim e George Furth, de 1981, que na época ficou em cartaz por apenas 12 dias.

“Vou falar rápido e tentar não chorar”, disse o ator em seu discurso de agradecimento. “Esta foi uma das melhores experiências da minha vida. Muito obrigado a todo nosso elenco, é uma honra estar no palco com vocês todas as noites. Vou sentir muita falta disso.” Emocionado, Radcliffe também agradeceu aos seus pais, esposa e filho: “Minha mãe e meu pai estão aqui em algum lugar. Eu os amo muito. Obrigado por tocarem Sondheim no carro e me amarem. E meu amor, Erin, você e nosso filho são as melhores coisas que já aconteceram comigo”.

Conhecido pelo papel titular na franquia de filmes Harry Potter, o intérprete inglês já estrelou em cinco peças na Broadway e afirmou que fazer parte da comunidade teatral é o “maior presente e prazer” da sua vida. Essa foi sua primeira indicação ao Tony. Em 2023, Radcliffe também recebeu sua primeira indicação ao Emmy Awards, considerado o Oscar da televisão, por sua interpretação do músico Weird Al Yankovic no filme biográfico Weird: The Al Yankovic Story.

A peça Merrily We Roll Along ainda conquistou os prêmios de melhor reencenação de um musical, melhores orquestrações e melhor ator em um papel principal para Jonathan Groff — famoso pelas séries Glee e Mindhunter. O enredo segue três amigos de longa data, interpretados por Radcliffe, Groff e Lindsay Mendez, e explora como o vínculo entre eles mudou ao longo de duas décadas.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial