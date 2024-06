O hobby inusitado de Sydney Sweeney, estrela de ‘Imaculada’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Sydney Sweeney é a mais nova revelação de Hollywood. Aos 26 anos, a atriz americana já conquistou duas indicações ao Emmy, por Euphoria e The White Lotus, e não passa despercebida pelos frequentadores de cinemas. Só em 2024, ela esteve nas telonas com a comédia romântica Todos Menos Você, o filme de super-heróis Madame Teia e o terror Imaculada, em cartaz no Brasil desde a última quinta-feira, 30. A atuação afiada de Sweeney, contudo, não é seu único talento: no tempo livre, ela se dedica à restauração de carros vintage.

O hobby inusitado é tema do Syd’s Garage, perfil no TikTok em que a estrela compartilha vídeos reformando seus automóveis. Em 2021, durante o período de lockdown da pandemia, ela remodelou um Ford Bronco 1969 na cor vermelha, primeiro de sua coleção. “Foram muitos hematomas, mãos manchadas, um dedo quebrado, parafusos que não se moviam e a dificuldade em encontrar peças, mas estou tão orgulhosa de como tudo se encaixou!”, celebrou a atriz ao finalizar o projeto. “Só quero dizer a qualquer jovem garota por aí que seja interessada em carros: prove que eles estão errados, você pode fazer o que quiser”. Mais tarde, ela revelou também a compra de um Mustang 1965 azul claro, seu “carro dos sonhos”, que apelidou de Britney. Atualmente, o perfil tem 1,8 milhão de seguidores e acumula mais de 7 milhões de curtidas.

Como efeito do sucesso no TikTok, Sweeney logo arrematou um contrato com a Ford. Em parceria com a fabricante, ela lançou a série de vídeos Auto 101, na qual coloca a mão na massa para ensinar sobre manutenção de carros. Os tutoriais explicam como verificar o óleo, conferir a pressão dos pneus, trocar uma bateria descarregada e mais. Além disso, recentemente, a Ford anunciou o lançamento de um Mustang personalizado pela estrela. Apenas duas unidades do modelo foram produzidas — uma pertence à Sweeney, e a outra será prêmio de um concurso aberto apenas para moradores dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial