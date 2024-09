O filme evangélico que superou os Transformers em bilheteria no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Os robôs da saga Transformers não foram páreos para a estreia de A Forja – O Poder da Transformação, drama cristão que lidera o ranking de filmes mais vistos do fim de semana no Brasil, segundo dados da empresa Comscore. O longa ficou em primeiro, com 2,7 milhões de reais em arrecadação e 136.890 espectadores, já a animação Transformers: O Início se contentou com o segundo lugar, com 2,6 milhões de reais e 122.420 espectadores.

A produção evangélica contou com uma forte campanha de marketing da distribuidora Paris Filmes, que trouxe ao país os irmãos e diretores Alex e Stephen Kendrick — a dupla tem no currículo filmes populares do filão, caso de Quarto de Guerra, Mais Que Vencedores e Prova de Fogo. Assim como estes longas, Forja se ampara em uma trama de superação embalada pelos preceitos do cristianismo. Na história, o jovem protagonista Isaías acaba de sair do ensino médio sem planos para o futuro — situação que vai mudar ao longo da trama enquanto ele é amparado pela mãe religiosa e um empresário de sucesso. Confira o trailer:

Lista dos dez filmes mais vistos no Brasil entre 26 e 29 de setembro

1 – A Forja – O Poder da Transformação

2 – Transformers: O Início

3 – Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice

4 – A Substância

5 – Pacto de Redenção

6 – Golpe de Sorte em Paris

7 – Jung Kook: I Am Still

8 – Meu Malvado Favorito 4

9 – Deadpool & Wolverine

10 – Não Fale o Mal