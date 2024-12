‘O Auto da Compadecida 2’ e mais três estreias de dezembro nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em dezembro, filmes que prometem conquistar o público chegam às salas de exibição brasileiras — dentre eles, O Auto da Compadecida 2, uma das sequências mais aguardadas do cinema nacional. Saiba mais sobre o longa e outros dos principais lançamentos do mês:

O Conde de Monte Cristo

Quando: 5 de dezembro

Preso injustamente no dia de seu casamento, o marinheiro Edmond Dantés (Pierre Niney) escapa catorze anos depois e encontra um tesouro que lhe torna rico. Disfarçado sob a identidade de Conde de Monte Cristo, ele retorna à sociedade parisiense para se vingar daqueles que o prejudicaram. Dentre as várias adaptações que o clássico de Alexandre Dumas já teve, este novo filme se destaca por acrescentar toques de modernidade à história e retomá-la a seu país de origem, a França.

Queer

Quando: 12 de dezembro

Filme de Luca Guadagnino com Daniel Craig, Queer narra a história de William Lee (Craig), um expatriado americano na Cidade do México que leva uma vida solitária e enfrenta o vício em álcool e drogas. Frequentando os clubes da cidade, ele conhece o ex-soldado Eugene Allerton (Drew Starkey), que se torna seu amigo e amante. A trama é baseada no romance homônimo de William S. Burroughs, publicado em 1985.

Mufasa: O Rei Leão

Quando: 19 de dezembro

Após o sucesso do remake hiper-realista de O Rei Leão, que em 2019 arrecadou mais de 1,6 bilhão de dólares em bilheteria ao redor do globo, a Disney apostou em uma sequência dirigida pelo oscarizado Barry Jenkins. Sob o título de Mufasa: O Rei Leão, o novo filme segue a infância do pai de Simba, morto pelo irmão, Scar, logo no começo da trama original.

O Auto da Compadecida 2

Quando: 25 de dezembro

Mais de 23 anos após a estreia de O Auto da Compadecida, Selton Mello e Matheus Nachtergaele voltam aos papéis de Chicó e João Grilo para novas presepadas. Situada duas décadas depois dos acontecimentos da obra original, a sequência narra o reencontro da dupla dinâmica após anos de separação. Eles partem em aventuras pelo interior do Nordeste que envolvem tanto rostos conhecidos, como Rosinha (Virginia Cavendish), quanto novos personagens, vividos por Eduardo Sterblitch, Juliano Cazarré e Fabiula Nascimento. No novo filme, Taís Araújo assume o papel de Nossa Senhora, antes interpretada por Fernanda Montenegro.

