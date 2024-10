‘O Aprendiz’: a fúria de Donald Trump contra filme sobre sua ascensão

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O republicano Donald Trump usou sua conta na rede Truth Social para atacar sem pudores o filme O Aprendiz, trama de Ali Abbasi que se concentra na ascensão de Trump ao posto de magnata do ramo imobiliário de Nova York sob a mentoria do advogado Roy Cohn. “É um trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante feito logo antes da eleição presidencial de 2024 para tentar prejudicar o maior movimento político da história do nosso país, ‘MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”, escreveu o presidenciável, descrevendo a produção como “falsa” e “sem classe”.

No longo texto, Trump ainda escreveu que a ex-esposa, Ivana, como “uma pessoa gentil e maravilhosa” com quem teve “um ótimo relacionamento” até o dia de sua morte. No filme, o casal é mostrado enfrentando uma crise severa, e Trum p é retratado estuprando Ivana — a cena surgiu de um relato feito pela própria durante o processo de divórcio, mas ela voltou atrás anos depois dizendo que o “estupro” mencionado não deveria ser interpretado de maneira literal.

Trump ainda voltou sua artilharia contra Gabriel Sherman, que assina o roteiro da trama, descrevendo-o como “um vagabundo e um hacker sem talento que, há muito tempo, foi amplamente desacreditado”. “É tão triste que a escória humana, como as pessoas envolvidas nessa empreitada esperançosamente malsucedida, tenham permissão para dizer e fazer o que quiserem para prejudicar um movimento político que é muito maior do que qualquer um de nós. MAGA2024!”, finalizou ele.

Ciente da fúria de Trump, Ali Abassi usou as redes sociais para responder a Trump com uma publicação recheada de ironia. “Obrigado por entrar em contato conosco, Donald Trump. Estou disponível para conversar mais se quiser. Hoje é um dia agitado, com muitos compromissos de imprensa sobre ‘O Aprendiz’, mas talvez eu possa ligar para você amanhã”, escreveu no X.

