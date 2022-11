No clima de Copa: 5 filmes que envolvem futebol para ver no streaming

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Copa do Mundo costuma unir dois grupos de pessoas: as que são amantes do futebol e não perdem uma partida, e as que só aparecem a cada quatro anos para torcer pela Seleção Brasileira. Em ambos os casos, é certo que viver a celebração ininterrupta no país do futebol é contagiante. Para mergulhar de vez no clima de Copa e aproveitar o intervalo entre os jogos, VEJA selecionou cinco filmes que envolvem futebol disponíveis no streaming para ver em casa:

Febre de Bola

Onde assistir: HBO Max

Uma receita apetitosa que une esporte e comédia romântica. Torcedor fanático do Arsenal, da Inglaterra, Paul Ashworth (Colin Firth) acompanha a melhor temporada de seu time em anos. Professor de inglês em crise de meia-idade, Paul também acaba de entrar em um relacionamento com Sarah (Ruth Gemmell) – que não poderia se importar menos com a paixão dele pelo futebol – e deverá conciliar as emoções de seus dois amores. Divertido, o filme é baseado no livro biográfico do autor best seller Nick Hornby, em que narra sua forte relação com o esporte ao longo da vida.

Casseta & Planeta – A Taça do Mundo É Nossa

Onde assistir: Globoplay

Em 1983, a Taça Jules Rimet, conquistada na Copa do Mundo de 1970, foi roubada do prédio da CBF no Rio de Janeiro. O episódio sensibilizou a população brasileira e foi ficcionalizado ao longo do tempo. Uma das versões é o longa satirizante dos humoristas do finado Casseta & Planeta: durante a ditadura, militantes comunistas planejam o roubo do troféu diretamente das mãos de Pelé e Carlos Alberto Torres em um desfile, para desmoralizar o ufanismo, e acabam perseguidos pelo regime militar. Boa pedida para os que não dispensam uma boa comédia nacional – e querem abstrair da tensão entre os jogos.

Correndo Atrás

Onde assistir: disponível no Telecine e para aluguel no iTunes e Google Play

Continua após a publicidade

Outra boa opção de comédia brasileira (marcada, também, por pitadas de crítica social), o filme apresenta Ventania (Aílton Graça) um homem que já tentou de tudo para pagar as contas e nunca conseguiu fugir das dificuldades. Decidido a mudar de vida, ele quer se tornar um empresário de futebol e caçar talentos para o esporte. Logo, conhece Glanderson (Juan Paiva), um rapaz pobre e deficiente físico, mas cheio de talento. Na produção, o futebol é a cola que gruda as experiências diárias dos personagens, marcados pela esperança que só um grande sonho é capaz de proporcionar.

A Mão de Deus

Onde assistir: Netflix

Na Nápoles dos anos 1980, o menino Fabietto Schisa (Filippo Scotti) não tem muitos amigos e, apaixonado por futebol, acompanha religiosamente os jogos do ídolo Diego Maradona pelo clube local. Quando uma tragédia familiar acontece, o garoto passa a repensar seu futuro e encontra no cinema uma nova paixão. Inspirado em memórias do próprio diretor, o italiano Paolo Sorrentino, o filme é um belo retrato do amadurecimento. Curiosidade: o título da produção é uma referência ao emblemático – e polêmico – gol de mão feito por Maradona em um jogo da Copa do Mundo de 1986.

45 do Segundo Tempo

Onde assistir: disponível no Telecine e para aluguel no iTunes, Google Play e Amazon

Pedro (Tony Ramos) é daqueles fanáticos por futebol, sendo sua paixão o Palmeiras. Em um momento turbulento da vida, ele convida os amigos Ivan (Cássio Gabus Mendes) e Mariano (Ary França), que não encontrava há 40 anos, para reproduzir uma foto tirada em 1974 durante a inauguração do metrô de São Paulo. O momento, na verdade, serve para Pedro anunciar que tomou a decisão de se matar. Mas, antes, quer ver seu time ser campeão. Com sensibilidade e nostalgia, o longa usa o futebol como cenário para retratar as crises e dores humanas.