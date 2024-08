No Brasil, cancelamento de Blake Lively não afeta ‘É Assim que Acaba’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em sua terceira semana em cartaz, o filme É Assim que Acaba lidera o ranking de produções mais vistas nos cinemas brasileiros, batendo 2,2 milhões de espectadores e 45 milhões de reais em bilheteria total. O apelo reflete o gosto dos brasileiros pelos livros da autora Colleen Hoover, que vende como água no país e, agora, mostra sua força com seu primeiro título adaptado para o cinema.

Em contrapartida, nos Estados Unidos, a produção caiu de forma drástica desde que a protagonista, Blake Lively, caiu nas garras da cultura do cancelamento. Há lá suas razões para isso: a atriz se recusou a falar sobre violência doméstica, tema do filme, durante as entrevistas de divulgação do longa, fez piadas inadequadas e destratou jornalistas – atitude que desenterrou nas redes sociais outras posturas pouco gentis de Blake no passado. Mesmo com a queda, o filme ainda é um sucesso de bilheteria: no mundo, ele chegou até o momento a 242 milhões de dólares.

Confira a lista com os dez filmes mais vistos no Brasil entre os dias 22 e 28 de agosto, segundo dados da Comscore

1 – É Assim que Acaba

2 – Deadpool & Wolverine

3 – O Corvo

4 – Alien: Romulus

5 – Meu Malvado Favorito 4

6 – Harold e o Lápis Mágico

7 – Pisque Duas Vezes

8 – Divertida Mente 2

9 – Coraline 15º Aniversário

10 – A Viúva Clicquot – A Mulher que Formou um Império