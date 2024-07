Nicolas Cage revela inspiração para papel de assassino: a própria mãe

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nicolas Cage passa por um bom momento na carreira: seu longo currículo foi reforçado este ano pelo filme Longlegs: Vínculo Mortal, terror independente que conquistou a crítica e boas posições no ranking de bilheterias. Personagem-título, ele interpreta um assassino em série cruel e satanista, que executa famílias inteiras de uma vez só como parte de seu plano místico. A inspiração a qual o ator recorreu, porém, veio de um lugar inusitado: sua própria mãe, a dançarina Joy Vogelsang, morta em 2021 aos 85 anos.

Em entrevista ao canal americano ExtraTV, o ator explicou ter notado a conexão em uma conversa com o diretor Oz Perkins, que usou a relação com a própria mãe como base para certos conflitos centrais ao texto. Em resposta ao cineasta, Cage disse ter apontado: “Que interessante, Oz. Quando estava lendo esse personagem, tudo se tornou sobre minha mãe. Ouvi a voz dela. Ela não era satânica, mas passou por muita coisa”. Segundo ele, muito do timbre e da linguagem corporal de Longlegs vieram de Joy.

Já em outra entrevista concedida ao Entertainment Weekly, ele disse ter se inspirado também na rotina de beleza da matriarca para criar o visual de seu vilão: “Minha mãe aplicava creme Noxzema no rosto. Quando eu tinha dois anos, abri a porta do banheiro para ver o que ela estava fazendo e, sem motivo, ela virou o rosto rápido e ficou me encarando. A brancura da loção me assustava demais”, contou.

A batalha de Joy com questões de saúde mental já era conhecida. Após sua morte em 2021, o irmão de Cage, Christopher Coppola, escreveu um comunicado em seu Facebook que citava “uma vida muito difícil com problemas de saúde mental” e agradecia a figura por “em meio ao caos”, ter conseguido passar aprendizados valiosos aos filhos. Segundo o ator, ela passou anos internada e chegou a sofrer tratamentos de choque durante os anos 196o e 1970. Com direção do filho de Anthony Perkins — o Norman Bates de Psicose (1960) —, Longlegs chega aos cinemas brasileiros em 29 de agosto pela Diamond Films.

