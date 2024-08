Nicolas Cage numa pior? Ator está ótimo (e assustador) em dois filmaços

Depois de um período em baixa em Hollywood, Nicolas Cage, 60 anos, conseguiu recuperar o prestígio de outrora e vem explorando filmes nos quais sua expressividade marcante é muito bem-vinda. Acaba de entrar em cartaz o elogiado terror Longlegs: Vínculo Mortal, no qual o ator vive um assassino em série com conexões sobrenaturais obscuras. Em setembro, ele ainda chega aos cinemas brasileiros com o suspense Ligação Sombria, na pele de um homem fora de si que sequestra um motorista e o ameaça por um longo período dentro do carro correndo pela cidade. Confira no vídeo a seguir mais detalhes sobre as produções e sobre a volta por cima do ator.

