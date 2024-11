Netflix divulga nova imagem de filme que continuará ‘Peaky Blinders’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dois anos após o fim do seriado britânico Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas, um filme adicional está sendo produzido pela Netflix, estrelado tanto por rostos familiares como por novos atores. Nesta sexta-feira, 1º de novembro, a plataforma divulgou nova imagem dos bastidores, saciando parte da curiosidade de fãs que anseiam pelo retorno do criminoso Thomas Shelby (Cillian Murphy) e pela introdução na trama do novato Barry Keoghan, de Saltburn e Os Banshees de Inisherin.

Ainda sem sinopse oficial, o longa foi divulgado pelo roteirista Steven Knight como uma “continuação épica” da saga televisiva, agora situada durante a Segunda Guerra Mundial: “O país está em guerra e, claro, também estão os Peaky Blinders”, escreveu em release de imprensa. O papel de Keoghan também não foi detalhado, mas a imagem inédita o mostra dentro de uma picape, vestindo jaqueta de couro e boina típica aos personagens do universo.

Em entrevista à revista Entertainment Weekly, Keoghan se disse um “fã enorme” do seriado e “grande admirador” de Cillian Murphy, que venceu o Oscar de melhor ator em março de 2024 por Oppenheimer. “Estou animado para entrar nesse projeto e me entregar ao processo. Tenho um método que não faço há um bom tempo, então estou bem ansioso e nervoso”, disse.

O filme é escrito e produzido por Knight, enquanto a direção é de Tom Harper, que já comandou três episódios da série e, mais recentemente, o filme de ação Agente Stone, com Gal Gadot. Por hora, os outros nomes inéditos confirmados no elenco são Rebecca Ferguson e Tim Roth. Ainda em filmagens, o longa não tem data de estreia prevista.

Peaky Blinders

Com personagens fictícios, entre fatos e personalidades da vida real, a série Peaky Blinders navega pela história europeia do início do século XX, indo desde o fim da I Guerra Mundial, passando pela ascensão do comunismo e dos levantes operários, até culminar nos horrores do fascismo e do nazismo. O passeio histórico é conduzido por Thomas Shelby (Cillian Murphy) e sua família, líderes da gangue titular, em Birmingham, na região industrial da Inglaterra.

