Na linha de ‘Crimes of the Future’, 5 filmes para quem tem estômago forte

David Cronenberg é um cineasta conhecido por fazer filmes para pessoas com estômago forte. Após anos afastado das telas, ele retorna às suas origens com Crimes of the Future, longa que estreou causando choque no Festival de Cannes e acaba de chegar ao Brasil. Em seu tão aguardado retorno, Cronenberg abraça novamente o body horror (horror corporal, em tradução livre), expediente do cinema de horror que o tornou conhecido e expõe, de forma gráfica, deformações e mutilações no corpo humano. Para entrar no clima do filme, confira 5 produções que não tem medo de ser grotescas para assistir no streaming:

O Enigma de Outro Mundo

Onde assistir: Disponível para aluguel no iTunes

Dirigido por John Carpenter, criador da saga Halloween, o filme transita entre o terror corporal e a ficção científica para contar uma história de alienígenas. Ambientada em 1982, a produção acompanha um grupo de cientistas americanos na Antártida que são perturbados por uma criatura extraterrestre, descongelada por pesquisadores noruegueses e que consegue assumir a forma de qualquer ser vivo — inclusive seres humanos. Com o constante clima de desconfiança, o longa abusa de efeitos para criar cenas grotescas de morte e construir um alien bizarro (e nojento).

Hellraiser – Renascido do Inferno

Onde assistir: Amazon Prime Video

Frank Cotton (Sean Chapman) é um pervertido. Em busca de novas experiências sexuais, ele adquire um cubo misterioso que promete prazeres inimagináveis, mas descobre que o objeto é um portal para outra dimensão habitada por seres que sentem prazer na dor. Após resolver o cubo e ser morto pelos monstros, ele retorna ao mundo dos vivos quando seu irmão e esposa começam a morar na casa onde ele sumiu. O longa, baseado no livro de Clive Barker e dirigido pelo próprio, aborda principalmente o sadomasoquismo — o que rende momentos banhados a sangue e mutilação comandados por Pinhead (Doug Bradley), monstro clássico do terror conhecido pelos pregos em sua cabeça.

Possessor

Onde assistir: HBO Max

Seguindo os passos do pai quando o assunto são filmes grotescos, Brandon Cronenberg entrega uma história existencialista com requintes de horror corporal em Possessor. O segundo longa do diretor acompanha uma agente de uma organização secreta que usa implantes cerebrais para controlar o corpo de outras pessoas. A tecnologia é usada por ela para cometer assassinatos para clientes que pagam muito dinheiro. O problema começa quando algo da errado no processo e a agente fica presa na mente de um homem com um apetite voraz por violência.

Seres Rastejantes

Onde assistir: Disponível para aluguel no iTunes

Antes de ser conhecido por Guardiões da Galáxia, James Gunn ingressou na carreira de diretor com um filme de terror com toques de comédia. A história acompanha a pacata cidade de Weelsy, que se vê ameaçada quando um meteoro cai em seus arredores e traz consigo minhocas alienígenas. Assumidamente trash, a produção exagera nas cenas de revirar o estômago — principalmente quando o protagonista, vivido por Michael Rooker, é vítima de uma das criaturas e começa a se transformar em um monstro nojento.

Titane

Onde assistir: MUBI

Com DNA que remete ao clássico de Cronenberg CRASH: Estranhos Prazeres, o vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes em 2021 tem uma trama perturbadora. Quando criança, Alexia (Agathe Rousselle), sofreu um acidente de carro e precisou colocar uma placa de titânica na cabeça. Já adulta, ela trabalha fazendo shows sensuais com carros — fruto do fetiche que desenvolveu. Com elementos de realismo mágico, o longa de Julia Ducournau vai além do horror corporal para explorar uma história de drama familiar.