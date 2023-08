‘Megatubarão 2’ tenta, mas não devora ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’ nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A fortaleza formada por Barbie e Oppenheimer ainda parece longe de desocupar as primeiras posições no ranking das bilheterias brasileiras. Duas semanas após o lançamento de ambos, o filme de Greta Gerwig continua liderando a arrecadação, tendo levantado mais de 16 milhões de reais, enquanto o longa de Christopher Nolan ficou em segundo, com mais de 9 milhões — o status quo, porém, quase foi perturbado por um concorrente estreante: Megatubarão 2, que levou mais de 370 000 brasileiros às salas, acumulando 8,07 milhões no período entre 3 e 6 de agosto. Os dados são da Comscore.

Na sequência do filme de 2018, o mergulhador Jonas Taylor (Jason Statham) volta a se encontrar com os megalodontes, maiores tubarões que o mundo já viu, e outras criaturas pré-históricas. Além de combater a destruição que os animais causam na superfície, porém, ele deve combater uma máfia da mineração ao lado do pesquisador Jiuming Zhang (Wu Jing). Junto a Megatubarão, a única outra estreia da semana a figurar entre os 10 mais bem colocados no Brasil foi a comédia Loucas em Apuros, pastelão que acompanha a viagem alucinante de quatro amigas sino-americanas à China, onde se envolvem por acidente em um esquema de tráfico de drogas, além de passarem por várias gafes sociais e sexuais. O filme ficou em sexto lugar, com aproximadamente 560 mil reais e 25 mil espectadores. Confira o top 10 completo:

Filmes que mais arrecadaram no Brasil (de 3 a 6 de agosto):

Barbie

Oppenheimer

Megatubarão 2

Elementos

Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

Loucas em Apuros

O Convento

Mansão Mal-Assombrada

Missão de Sobrevivência

Os Aventureiros: A Origem

