Livro ‘Ainda Estou Aqui’ dispara na lista de mais vendidos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Desde a estreia de Ainda Estou Aqui nos cinemas brasileiros, há duas semanas, as vendas do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva no qual o filme se baseia dispararam. Atualmente, a obra ocupa o primeiro lugar da lista semanal de livros mais vendidos no país de VEJA na categoria não-ficção. A trama narra a história real da família do autor, que perdeu o patriarca, Rubens Paiva, para a tortura dos agentes da ditadura militar em 1971. A viúva Eunice, mãe de Marcelo, teve de assumir o cuidado dos cinco filhos ao mesmo tempo em que buscava justiça pelo marido e transparência sobre os crimes do regime.

Publicado em 2015 pela Alfaguara, selo da Companhia das Letras, o livro foi adaptado para o cinema por Walter Salles, com Fernanda Torres e Selton Mello nos papéis de Eunice e Rubens Paiva, respectivamente. Segundo dados da Comscore, o longa já acumula 23 milhões de reais em bilheteria e levou mais de 1 milhão de espectadores às salas de exibição desde sua estreia, no dia 7 de novembro passado.

Elogiado lá fora, Ainda Estou Aqui tenta uma vaga no Oscar de 2025 na categoria de melhor filme internacional. A produção também pode concorrer nas categorias de diretor, atriz (para Fernanda), ator coadjuvante (Selton), roteiro adaptado e melhor filme.

