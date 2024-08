Isis Valverde sobre fazer filme com Sylvester Stallone: ‘Muito animada’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Isis Valverde confirmou que estará em um filme ao lado de Sylvester Stallone. Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma captura de tela em que seu nome aparece listado entre o elenco de Alarum, do diretor Michael Polish. “Soon [em breve, em português]”, escreveu Isis, que também contracenará com Mike Colter, Willa Fitzgerald e Scott Eastwood no longa. Em outra postagem, a atriz mineira celebrou sua participação no projeto: “Posso compartilhar agora. Estou muito animada”, disse.

As filmagens do longa aconteceram em Ohio, nos Estados Unidos, e terminaram em março deste ano. Na trama, dois assassinos profissionais, Joe (Eastwood) e Lara (Fitzgerald), decidem deixar a vida de crime para trás e se escondem em um resort de férias em Belize. Quando um avião cai nas proximidades, a dupla encontra um pen drive ultrassecreto nos escombros do acidente e acaba entrando na mira de Chester (Stallone), um agente da CIA determinado a recuperar o objeto. Ainda não há data de estreia confirmada. Os detalhes do papel de Isis no longa também não foram divulgados até o momento.

Isis é a única brasileira a fazer parte do projeto, que marca a estreia de sua carreira internacional e em Hollywood. Em 2022, a atriz encerrou seu contrato com a Rede Globo e se mudou para Los Angeles, onde fez um curso de atuação com a preparadora de elenco Ivana Chubbuck. Nome conhecido em Hollywood, Chubbuck já instruiu estrelas como Halle Berry, Charlize Theron, Beyoncé e até mesmo Sylvester Stallone, agora colega de elenco de Isis.

