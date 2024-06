Ian McKellen atualiza seu estado de saúde após cair do palco em peça

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator Ian McKellen, de 85 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para tranquilizar os fãs após cair do palco durante uma peça que estrelava em Londres, na última segunda-feira, 17. “Me garantiram que a minha recuperação será completa e rápida, e estou ansioso para voltar ao trabalho”, escreveu o intérprete do Gandalf de O Senhor dos Anéis em uma publicação no X, o antigo Twitter.

McKellen atuava na peça Player Kings, de Shakespeare, quando se acidentou. Segundo espectadores, ele caiu da frente do palco após perder o equilíbrio no primeiro ato do espetáculo, gritando de dor e interrompendo a apresentação. O público foi evacuado e, posteriormente, o astro foi atendido no local e hospitalizado para uma avaliação mais profunda.

Na rede social, o ator disse ter recebido todos os cuidados, e agradeceu o carinho recebido. “Quero agradecer a todos pelas mensagens gentis e apoio”, escreveu. “Meus ferimentos foram diagnosticados e tratados por uma série de peritos, especialistas e enfermeiros que trabalham para o Serviço Nacional de Saúde [O NHS, serviço público de saúde britânico]”, detalhou o artista, que disse ser “imensamente grato” aos profissionais que o atenderam.

McKellen também é conhecido por sua interpretação de Magneto em filmes da franquia X-Men no começo dos anos 2000.

