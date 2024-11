Hugh Grant revela que chorou ao ler roteiro de novo ‘Bridget Jones’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Apesar de sua fama de rabugento, Hugh Grant chorou ao ler o roteiro de Bridget Jones: Louca Pelo Garoto, quarto filme da franquia estrelada por ele e Renée Zellweger. “Eu ainda não assisti ao filme, mas obviamente li o roteiro. Sou bastante crítico com roteiros, mas esse ficou muito bom. É muito comovente e engraçado, porque é baseado na experiência da [autora dos livros] Helen Fielding, que perdeu o marido e criou seus filhos sozinha”, disse o ator em entrevista à rádio americana SiriusXM. “A história me fez chorar. O filme também é extremamente engraçado”, completou.

Qual é a história de Bridget Jones: Louca Pelo Garoto?

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto será uma adaptação do livro homônimo lançado por Fielding em 2013, o último da franquia até então. Na trama, Bridget está com 50 e poucos anos, é viúva e mãe de dois filhos quando decide retomar seu diário abandonado. A protagonista enfrenta novos dramas e dilemas em sua vida amorosa ao entrar em um relacionamento com um homem 21 anos mais jovem. O filme estreia nos cinemas brasileiros em 13 de fevereiro de 2025.

No longa, Grant reprisa o papel de Daniel Cleaver, um dos interesses amorosos da protagonista. O personagem apareceu nos dois primeiros filmes da franquia, mas não no terceiro, O Bebê de Bridget Jones (2016). A ausência foi decisão do próprio Grant — que, na época, afirmou não estar contente com a trama atribuída ao seu personagem no roteiro original. Agora, ele está de volta ao elenco.

Confira o trailer de Bridget Jones: Louca Pelo Garoto

