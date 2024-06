Filha de Shyamalan fala sobre seguir os passos do pai em ‘Os Observadores’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Filha de um dos mais emblemáticos diretores do cinema de suspense contemporâneo — M. Night Shyamalan, de O Sexto Sentido —, Ishana Night Shyamalan não tardou a entrar no negócio da família e, aos 22 anos, já dirige sua primeira grande produção hollywoodiana, Os Observadores. Tão misterioso quanto o trabalho do progenitor, o filme acompanha Mina (Dakota Fanning), uma artista à beira dos 30 anos que ainda é assombrada por traumas de infância. De poucas palavras, a jovem blasé é encarregada de transportar uma ave para um zoológico, mas acaba sendo engolida pela mata densa de uma floresta irlandesa no caminho. Lá, só encontra abrigo em uma cabana de concreto onde outras três pessoas sobrevivem, sob o comando impiedoso de criaturas místicas que os forçam a se exibir.

Evidenciando os dotes hereditários, Ishana fala em entrevista a VEJA sobre a influência do pai, a experiência com a indústria e a dedicação genética a narrativas originais sinistras:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Continua após a publicidade

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial