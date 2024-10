Filha de Bruce Willis compartilha foto com o pai, aposentado por demência

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Aos 69 anos, o astro de ação Bruce Willis lida com a demência frontotemporal, condição neurodegenerativa que o aflige desde 2022. Após o diagnóstico, o ator — viciado em trabalho, protagonista de onze filmes lançados naquele ano — se aposentou e deixou os holofotes de lado, mas uma de suas filhas acaba de proporcionar uma atualização quanto a seu estado. Em uma postagem feita no Instagram em 1 de outubro, Tallulah Willis incluiu três fotos do pai, que aparece afetuoso e sorridente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tallulah willis (@buuski)

No texto que acompanha as imagens, a filha caçula de Willis com Demi Moore escreveu: “Ei, amo demais esse cara e sentir sentimentos é algo difícil, mas fico grata de deixá-los fluir por mim ao invés de me desconectar deles! Do arquivo ‘para sempre'”. A primeira foto mostra a jovem de 30 anos recebendo um beijo do pai na cabeça, a segunda o revela alegre em meio a uma refeição e a terceira é registro do par revisitando uma pasta com recortes de revistas e jornais sobre o ator, com destaque para uma manchete que celebra o “poder Willis”.

A doença que acomete Bruce Willis causa mudanças comportamentais drásticas e, segundo o amigo Glenn Gordon Caron, teria inibido sua habilidade de comunicação. O diretor disse em outubro de 2023 que o ator não pode mais falar e que teria perdido a alegria de viver, mas que permanece o mesmo em essência: “Ele ainda é o Bruce, fico grato que ainda esteja entre nós”, concluiu.

