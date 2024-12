Fernanda Torres é indicada a prêmio badalado nos Estados Unidos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres conquistaram indicações ao Satellite Awards, prestigiosa premiação americana, conhecida por sua seleção criteriosa de nomeados feita por diversos membros da crítica especializada. Outro diferencial do prêmio é sua variedade, já que não há indicações duplicadas nas categorias de filme — sendo assim, um título que concorre como melhor drama não pode estar entre os filmes internacionais, e vice-versa. O longa brasileiro está indicado na categoria de melhor filme estrangeiro, enquanto Fernanda figura entre as atrizes de drama. Disputam com ela Saoirse Ronan, Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Nicole Kidman e Tilda Swinton. A premiação acontece no dia 26 de janeiro. Confira a seguir a lista completa de indicações.

Melhor filme dramático

Cabrini

Sing Sing

Nickel Boys

Young Woman and the Sea

Duna – parte 2

The Order

O Brutalista

Conclave

Melhor filme comédia ou musical

LaRoy, Texas

Anora

Ghostlight

A Verdadeira Dor

Thelma

Assassino Por Acaso

A Substância

Wicked

Melhor filme estrangeiro

Waves

Ainda Estou Aqui

Queens

The Girl with the Needle

The Wait

The Seed of Sacred Fig

​Melhor direção

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Duna – Parte 2

Brady Corbet – O Brutalista

Edward Berger – Conclave

Sean Baker – Anora

Greg Kwedar – Sing Sing

Melhor ator dramático

Timothée Chalamet – Um Completo Desconhecido

Adrien Brody – O Brutalista

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Herege

Colman Domingo – Sing Sing

Daniel Craig – Queer

Melhor atriz dramática

Saoirse Ronan – The Outrun

Fernanda Torres – Ainda Estou Aqui

Angelina Jolie – Maria

Lily-Rose Depp – Nosferatu

Nicole Kidman – Babygirl

Tilda Swinton – O Quarto ao Lado

Melhor ator cômico ou de musical

Jesse Eisenberg – A Verdadeira Dor

John Magaro – LaRoy, Texas

Michael Keaton – Os Fantasmas Ainda se Divertem

Glen Powell – Assassino Por Acaso

Keith Kupferer – Ghostlight

Ryan Gosling – O Dublê

Melhor atriz cômica ou de musical

Karla Sofia Gascón – Emilia Pérez

Cynthia Erivo – Wicked

June Squibb – Thelma

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – A Substância

Winona Ryder – Os Fantasmas Ainda se Divertem

Melhor ator coajudvante

Yura Borisov – Anora

Clarence Maclin – Sing Sing

Denzel Washington – Gladiador 2

Guy Pearce – O Brutalista

Kieran Culkin – A Verdadeira Dor

Edward Norton – Um Completo Desconhecido

Melhor atriz coadjuvante

Ariana Grande – Wicked

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Felicity Jones – O Brutalista

Isabella Rossellini – Conclave

Margaret Qualley – A Substância

Danielle Deadwyler – Piano de Família

Melhor roteiro original

Hard Truths

A Verdadeira Dor

Anora

O Brutalista

A Substância

The Seed of the Sacred Fig

Melhor roteiro adaptado

Conclave

Russian Consul

Nickel Boys

Sing Sing

O Quarto ao Lado

Emilia Pérez

Melhor animação

Flow

Divertida Mente 2

Robô Selvagem

Mobile Suit Gundam SEED Freedom

Memoir of a Snail

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Melhor documentário

No Other Land

Dahomey

Elizabeth Taylor: The Lost Tapes

I Am: Celine Dion

Sugarcane

The Bloody Hundredth

Super/Man: A História de Christopher Reeve

Porcelain War

Melhor fotografia

Duna – parte 2

Nickel Boys

O Brutalista

Gladiador 2

Maria

Nosferatu

Melhor direção de arte

Duna – parte 2

Nosferatu

Wicked

O Brutalista

Gladiador 2

Conclave

Melhor figurino

Blitz

Duna – parte 2

Nosferatu

Wicked

Gladiador 2

Maria

Melhor edição

Duna – parte 2

Emilia Pérez

Anora

O Brutalista

Gladiador 2

Conclave

Melhor mixagem/edição de som

Duna – parte 2

Twisters

Wicked

Um Completo Desconhecido

Gladiador 2

Emilia Pérez

Melhor efeitos visuais

Duna – parte 2

Mufasa: O Rei Leão

Wicked

Twilight of the Warriors: Walled In

Gladiador 2

Planeta dos Macacos: O Reinado

Melhor canção original

The Journey – The Six Triple Eight

Kiss the Sky – Robô Selvagem

Winter Coat – Blitz

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

El Mal – Emilia Pérez

Mi Camino – Emilia Pérez

Melhor trilha sonora

Duna – parte 2

Conclave

O Brutalista

Robô Selvagem

Emilia Pérez

O Quarto ao Lado

