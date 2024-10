Fernanda Montenegro faz 95 anos: onde assistir 3 filmes icônicos da atriz

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Neste 16 de outubro de 2024, Fernanda Montenegro comemora 95 anos de idade. A atriz incontornável da cultura brasileira se mantém ativa: em novembro, chega aos cinemas Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles no qual ela interpreta a protagonista Euníce, vivida também por sua filha, Fernanda Torres, em idade avançada. Atualmente, Fernanda está no set, gravando outro filme, a comédia Velhos Bandidos, ao lado de Ary Fontoura. Ela ainda tem na gaveta o longa Vitória, sobre uma idosa que investiga crimes em seu bairro, baseado em uma história real – a produção está gravada, mas ainda sem data de estreia. Enquanto isso, confira três filmes essenciais da carreira da atriz que estão disponíveis em plataformas de streaming.

Central do Brasil

Onde assistir: na Netflix, Telecine e para aluguel na Apple TV

Filme que rendeu a indicação ao Oscar de melhor atriz para Fernanda Montenegro — feito ainda inédito entre os brasileiros –, a produção envelheceu como vinho e vale ser vista e revista. No drama dirigido por Walter Salles, uma professora aposentada entra numa viagem inesperada pelo Brasil acompanhando um garoto órfão em busca da família que ele não conhece no Nordeste.

Eles Não Usam Black-tie

Onde assistir: no Looke, Telecine e aluguel na Claro TV

Laureado com o prêmio do júri no Festival de Veneza de 1981, o filme dirigido por Leon Hirszman é baseado na peça de mesmo nome de Gianfrancesco Guarnieri sobre um operário que fura uma greve e dá início a um conflito que se ramifica entre o trabalho e sua família.

O Beijo no Asfalto

Onde assistir: disponível para aluguel na Apple TV

Em 1960, Nelson Rodrigues escreveu a peça especialmente para o Teatro dos Sete, fundado por um grupo de artistas, entre eles Fernanda Montenegro. Ela encenou a primeira montagem do texto, experiência destrinchada pela atriz nesse remake dirigido por Murilo Benício, que mistura as linguagens teatral e cinematográfica.