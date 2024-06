Eddie Murphy e Kevin Bacon falam a VEJA sobre ‘Um Tira da Pesada 4’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 1984, Axel Foley (Eddie Murphy), um policial de Detroit — cidade do Michigan –, pisou pela primeira vez em Beverly Hills, na ensolarada Califórnia, para resolver um crime e desmontar uma grande organização criminosa. Para isso, ele abusou de sua esperteza, passou a perna em colegas policiais, provocou grandes perseguições automobilísticas e tratou tudo com um bom-humor invejável. O detetive voltou a causar o mesmo tipo de confusão em terras californianas em 1987, 1994, e agora, em 2024, no filme Um Tira da Pesada 4: Axel Foley, que estreia na próxima quarta-feira, 3, na Netflix.

Em entrevista a VEJA, Eddie Murphy e Kevin Bacon — intérprete de um personagem com ares de vilania no longa, falam do do desafio de resgatar a franquia clássica. Confira no programa Em Cartaz desta semana:

