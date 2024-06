Divertida Mente, Um Lugar Silencioso 3 e mais estreias de cinema em junho

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O mês de junho costuma ser um momento prolífico para o cinema, especialmente o americano, graças ao verão que chega por lá e leva mais pessoas às salas. Assim, a estreias vão de exemplares eletrizantes de ação, galãs para lá de carismáticos até suspenses macabros e uma das sequências mais aguardadas por fãs do estúdio Pixar. Confira:

Os Observadores

Quando: 6 de junho

Filha do pop M. Night Shyamalan — mestre das reviravoltas responsável por O Sexto Sentido e Sinais —, Ishana Night Shyamalan estreia na direção de longas aos 22 anos com o suspense Os Observadores. Misterioso, o filme se encaixa bem na marca da família e conta a história de Mina (Dakota Fanning), jovem que se perde numa floresta no meio da Irlanda. Sem saída, ela encontra refúgio em uma estranha casa onde moram outras três pessoas e descobre que ali imperam criaturas místicas que os observam atentamente, sem jamais se revelar.

Grande Sertão

Quando: 6 de junho

Adaptação do clássico escrito por Guimarães Rosa na década de 1950, Grande Sertão traz a conhecida história para uma periferia fantástica contemporânea, onde criminosos e policiais travam uma intensa guerra urbana. Assim como no romance, o enredo é contado pelo olhar de Riobaldo (Caio Blat), que se junta ao crime para seguir seu amado Diadorim (Luísa Arraes).

Assassino por Acaso

Quando: 12 de junho

Inspirada em uma história real, a nova comédia romântica de Richard Linklater (Antes do Amanhecer) acompanha o assassino de aluguel farsante Gary (Glen Powell), que se encontra com possíveis clientes apenas para ajudar a polícia a prendê-los. Uma contratante, porém, o encanta imediatamente: Maddy (Adria Arjona), que quer sua ajuda para assassinar o marido abusivo. Quebrando protocolo, ele busca convencê-la a resolver a situação de outra maneira e, assim, se apaixona por ela.

Divertida Mente 2

Quando: 20 de junho

Sequência aguardada da animação vencedora do Oscar, Divertida Mente 2 retoma a história da adolescente Riley alguns anos mais tarde. Já na adolescência, a menina desenvolve novas emoções — ansiedade, indiferença, inveja e constrangimento —, e o quarteto original tem que lutar para se manter no controle da mente dela.

Clube dos Vândalos

Quando: 20 de junho

Com elenco de peso formado por Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon e Mike Faist, entre outros, este drama retrata o centro-oeste americano da década de 1960. Nele, uma mulher obstinada cai nas graças de um motoqueiro do grupo de vândalos que roda pela cidade. A história de amor, porém, logo entra em conflito com a violência crescente entre gangues rivais e o jovem tem que decidir entre uma vida convencional e seu comprometimento aos colegas de jaqueta.

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Quando: 27 de junho

Terceiro filme da franquia, Dia Um acompanha as primeiras horas após a chegada à Terra de alienígenas que eliminam qualquer organismo capaz de emitir som. Uma das cidades mais barulhentas do mundo, Nova York é o centro de muita da carnificina e lar para Sam (Lupita Nyong’o), que luta para sobreviver ao lado de Eric (Joseph Quinn).

