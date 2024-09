Diretor de ‘Parasita’ mata Robert Pattinson várias vezes em novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O cineasta sul-coreano Bong Joon-ho é um velho fã de ficções-científicas. Antes de passar o rodo no Oscar de 2020 com o aclamado filme Parasita, ele conduziu títulos interessantes, como a distopia Expresso do Amanhã e o amalucado terror O Hospedeiro. Agora, ele retorna ao tema com Mickey 17, seu primeiro trabalho desde Parasita, que acaba de ganhar um trailer.

Na trama curiosa, o protagonista Mickey Barnes, interpretado por Robert Pattinson, morre diversas vezes e é trazido de volta à vida através de uma impressora 3D. Sem expectativas na Terra, ele se oferece para ser um “expandable” numa missão de colonização espacial. Logo, o rapaz se envolve em situações perigosas enquanto os humanos exploram o universo – morrendo as 17 vezes que aponta o título. A história é inspirada no livro Mickey 7, do autor Edward Ashton: nas mãos de Joon-ho, o protagonista morreu dez vezes mais do que no livro. Confira o trailer: