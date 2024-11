Depois de filme, ‘Wicked’ voltará ao palco em São Paulo pela terceira vez

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Uma das adaptações cinematográficas mais aguardadas do repertório musical da Broadway, Wicked enfim chega aos cinemas 21 anos após a estreia do espetáculo original em 20 de novembro. Antes de virar filme, porém, a produção viajou o mundo por meio de dezenas de montagens traduzidas, tendo inclusive chegado no Brasil pela primeira vez em 2016. Em São Paulo, a obra se tornou fenômeno, deu origem a uma legião de fãs autodenominada Wicked Family, retornou em 2023 e, em 2025, será reapresentada ao público com uma nova encenação a partir de 20 de março no Teatro Renault. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, 13 de novembro.

Pela terceira vez consecutiva, as atrizes principais serão Myra Ruiz e Fabi Bang como a bruxa verde Elphaba e a adorável patricinha cor-de-rosa Glinda, respectivamente. A realização é do Instituto Artium de Cultura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal e a coprodução permanece sob o Atelier de Cultura, que encabeçou as outras duas montagens. Cenários e figurinos, contudo, serão diferentes dos apresentados no passado.

Como comprar ingressos

A abertura das vendas ocorre no mesmo dia do anúncio, a partir das 19 horas, e oferece também a opção de “Ticket Esmeralda”, categoria que garante visita aos bastidores da produção. Os preços começam em 21 reais e 18 centavos (meia-entrada do balcão “economy”) e chegam a 400 reais (inteira da plateia “VIP esmeralda”, a mais próxima do palco). A compra pode ser realizada por meio do site da Tickets for Fun ou na bilheteria oficial sem taxa de conveniência, localizada no próprio Teatro Renault.

Qual a trama de Wicked?

Baseado no livro homônimo de Gregory Maguire, o musical Wicked é releitura de O Mágico de Oz e foca nos acontecimentos prévios à chegada da menina Dorothy em Oz. Na terra mágica, bruxas estudam na Universidade de Shiz, onde desponta uma feiticeira de pele verde chamada Elphaba. Desprezada pelos colegas pela pele e falta de traquejo social, a jovem desenvolve uma amizade inesperada com a loira Glinda, a garota mais popular por ali. Enquanto amadurecem e desenvolvem seus poderes, as duas descobrem farsas do mundo em que vivem e, por conta dos desafios que enfrentam, se tornam as famosas Bruxa Má do Oeste e a Bruxa Boa do Sul. No filme, as intérpretes são Cynthia Erivo e Ariana Grande, respectivamente. A versão dublada conta com as vozes das atrizes do musical.