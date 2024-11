Demi Moore, Billie Eilish e mais famosos lamentam vitória de Trump

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Indústria notória pela predominância democrata, Hollywood passa por ressaca difícil da eleição presidencial americana que elegeu Donald Trump para mais um mandato. Por meio das redes sociais, múltiplas celebridades que participaram da campanha da candidata e atual vice-presidente do país, Kamala Harris, têm utilizado seus perfis para proferir palavras de protesto ou de alento aos fãs de bússola política similar, enquanto outros famosos buscam conciliar os dois lados. Confira algumas das principais reações públicas até então:

Demi Moore

Em evento parisiense de divulgação de A Substância, Demi Moore foi categórica ao dizer que os Estados Unidos são alicerçados em “puritanos, fanáticos religiosos e criminosos”, algo “evidente” face à eleição. Focando no filme, a atriz ainda afirmou que seu país natal está atrasado no jeito que lida com corpos: “A sexualidade é sempre um tabu e existe muito medo americano do corpo. É algo que nunca entendi, e com certeza já confrontei essa ideia em alguns dos filmes que escolhi, porque não compreendo esse temor. Não faz sentido celebrar a nudez na arte, mas temê-la no cinema”. Antes disso, via Instagram, Moore havia compartilhado um registro seu após votar antecipadamente, dizendo estar “animada” pela chapa Harris.

Chris Pratt

Sem tomar partido, o astro de ação Chris Pratt escreveu uma carta aberta para o jornal de bem-estar The Sunday Paper sob a manchete “vencendo ou perdendo, espero que nos apoiemos”. No texto, diz ter sido motivado a escrever por saber que “metade da população que votou está incrivelmente desapontada em 6 de novembro”. Ele então afirma, porém, que não se preocupa em perguntar se o candidato de alguém foi o vitorioso, mas sim “se, na manhã seguinte, você acordará e ajudará uma senhora a atravessar a rua”. A carta abomina a autopiedade dos perdedores e a arrogância dos vencedores e propõe que todos foquem na vida em sociedade e em ajudar o próximo. “Seja um bom jogador. Precisamos de você. Nosso país precisa de você. Time vermelho, time azul e time ‘nem votei’. Seu dever cívico pode ser exercido em 5 de novembro, mas existe uma outra obrigação ainda maior para depois, que é aceitar o resultado e focar um nos outros”, concluiu.

Jamie Lee Curtis

Via Instagram, a vencedora do Oscar prestou apoio às minorias afetadas pela eleição, escrevendo que o resultado significa “um retorno certo para uma época mais restritiva e, há quem tema, draconiana”. “Minorias e jovens terão medo, o povo gay e trans ficará ainda mais assustado. Sabemos que muitas mulheres agora terão mais desafios para acessar tratamentos necessários e merecidos de saúde reprodutiva. Todas essas pessoas terão quem as ajude, eu inclusa”, afirmou. Sem perder a esperança, porém, a atriz frisou que pretende “acordar e lutar” contra a “tirania”. “Seja gentil no dia de hoje. Seja gentil consigo mesmo. Sinta seus sentimentos, mas, acima de tudo, seja um americano”, concluiu.

Viola Davis

Breve, a atriz Viola Davis utilizou sua conta no Instagram para reforçar o apoio a Harris mesmo após a derrota. Junto a uma foto da presidenciável, ela escreveu: “Obrigado por sua coragem e obrigado por amar a promessa da América. Eu estou e serei eternamente orgulhosa”. Algumas horas depois, repostou um carrossel publicado por Kerry Washington, de Scandal, que instrui o leitor a participar de exercícios de respiração terapêuticos e afirma que a ideia da campanha derrotada “não era uma miragem”.

Billie Eilish

Via story de Instagram, a cantora lamentou a perda de Kamala Harris com uma só frase: “É uma guerra contra as mulheres”.

Adam McKay

O diretor e roteirista Adam McKay, de Vice e Não Olhe Para Cima, utilizou a oportunidade para questionar a viabilidade do partido democrata como alternativa aos republicanos. “Quem diria que mentir sobre a saúde cognitiva de Biden por dois anos, se recusar a fazer uma convenção aberta em busca de um novo candidato, nunca mencionar a saúde pública, a dinastia Chenney e o massacre de crianças em Gaza não seria uma estratégia vencedora?”, escreveu. “Achava que os progressistas eram inteligentes, mas não. Eles só apoiam cegamente uma parada de imagens frágeis amarradas pela fonte New York Times que chamamos de Partido Democrata”.

Pedro Pascal

O ator chileno-americano de The Last of Us e Gladiador 2 utilizou palavras de Olga Tokarczuk para se expressar: “A raiva restaura o dom da visão clara, que é de difícil acesso em qualquer outro estado”.

Cardi B

Em texto compartilhado por imagem, a rapper escreveu: “Para a vice-presidente Kamala, independente do que digam para derrubá-la ou diminuí-la, não podem afirmar que você não concorreu com honestidade e integridade. A senhora realmente lutou contra as chances que já estavam contra você e nunca aceitou a derrota como opção, o que diz muito sobre sua força e seu coração. Você queria o melhor para todos nós. Isso não pode significar muito, mas estou orgulhosa. Ninguém havia me feito mudar de ideia antes, mas você conseguiu. Nunca pensei ver uma mulher negra concorrer à presidência, mas você mostrou a mim, minhas filhas e a todas as mulheres do país que tudo é possível. Obrigado por ser um exemplo, por ser empoderada e por ser um real exemplo do que o sonho americano deveria ser”. Antes, ela havia postado um vídeo acalorado no qual afirmou “é por isso que alguns desses estados têm furacões”.

