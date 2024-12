De subúrbio em Star Wars a garoto-elefante, por trás de ‘Skeleton Crew’

Na série Skeleton Crew, novidade do Disney+, o universo de Star Wars se embrenhou em um planeta até então inédito na franquia: trata-se de At Attin, um lugar tranquilo e pacífico oculto do restante da complicada galáxia. Para desenvolver esse novo cenário, a equipe de efeitos visuais da saga teve de criar, pela primeira vez em Star Wars, um subúrbio, com crianças brincando na rua e ônibus escolar. A produção, assim, se torna mais um exemplar do quão enorme e abrangente é a famosa franquia, que, para além dos filmes principais, conta também com séries que funcionam de forma independente — mas que ganham brilho extra aos olhos dos fãs que manjam de cada canto desse universo. Em visita à Industrial Light & Magic (ILM), empresa fundada por George Lucas, em São Francisco, reportagem de VEJA conversou com a equipe que atua com afinco para manter todo o visual dos títulos de Star Wars coerentes — mas também surpreendentes. Confira entrevistas no vídeo a seguir com o supervisor de animação Shawn Kelly, o supervisor de efeitos visuais Eddie Pasquarello e o editor de som Tony Villaflor.



