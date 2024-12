De Lady Gaga ao diretor de ‘Duna 2’: os maiores esnobados do Globo de Ouro

O Globo de Ouro divulgou nesta segunda-feira, 9, a lista de indicados da premiação que acontece no dia 5 de janeiro. O musical Emilia Pérez lidera o ranking com 10 indicações, seguido pelos longas O Brutalista, com sete, e Conclave, com seis. Após 20 anos de ausência, desde Central do Brasil (1998), o cinema nacional voltou a pleitear estatuetas com Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres. Há, no entanto, uma série de esnobados: Dennis Villeneuve, apesar de concorrer a melhor filme com Duna 2, ficou de fora da categoria de melhor diretor, assim como Jon M. Chu, de Wicked, e Ridley Scott, de Gladiador II, enquanto Lady Gaga — que sonhava até com Oscar — não emplacou na disputa a melhor atriz por Coringa: Delírio a Dois.

Com quatro indicações, Wicked conseguiu espaço merecido para as protagonistas Ariana Grande e Cynthia Erivo, mas Jonathan Bailey ficou de fora da lista de atores coadjuvantes. Dirigido pelo oscarizado Steve McQueen, Blitz retrata um tema cativo das premiações: a segunda guerra mundial, mas não empolgou e ficou sem indicações na temporada, assim como Saoirse Ronan, que estrela o longa. Sebastian Stan e Jeremy Strong concorrem às categorias de atuação pela cinebiografia de Donald Trump, O Aprendiz, mas o filme em si acabou esnobado, assim como Coringa 2, que não foi bem recebido pela crítica e passou totalmente em branco.

Entre as séries, O Urso lidera o ranking com cinco indicações. Nomeada quatro vezes, Only Murders In The Building concorre com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short mas, dessa vez, Meryl Streep ficou de fora. No caso de A Diplomata, quem não entrou no corte foi Rufus Sewell, que vive Hal Wyler. Quem também ficou de fora foi Industry, da HBO. O canal costuma ser aclamado nas premiações, mas viu sua série sobre a competição voraz no mercado financeiro sair de mãos abanando. Elogiado, o drama pós apocalíptico Fallout, do Prime Video, também ficou de fora.

