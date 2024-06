D23: os preços e detalhes do megaevento da Disney no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Disney anunciou nesta semana os valores da D23 Brasil – Uma Experiência Disney, evento voltado para os fãs de produções da gigante do entretenimento que acontece pela primeira vez no país este ano, em São Paulo, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. A pré-venda será nos dias 10 e 12 de junho para clientes dos cartões Bradesco com bandeira Visa, e a venda geral tem início às 10h de 14 de junho, com ingressos que vão de 174,95 reais (a meia-entrada) a 999,90 reais, ambas através do site.

Feito no exterior desde 2009, a convenção acontece no Transamérica Expo Center e chega ao país em um momento em que o Brasil se fortalece como um polo global para eventos de entretenimento na América Latina — a exemplo da CCXP, que recebe milhares de pessoas todos os anos, e o Tudum, da Netflix, que acontece no país desde 2020. Pensada como uma experiência de divulgação para os fãs — e, é claro, vislumbrando o potencial comercial do público nacional — a D23 terá painéis voltados para produções de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, entre outros selos da empresa. A convenção contará ainda com uma loja de produtos exclusivos e a presença de celebridades nacionais e internacionais que devem ser divulgadas em breve.

Para comparecer, é preciso adquirir uma das modalidades de ingresso disponíveis: há o passe diário — 349,90 reais para a sexta-feira, 8, e 399,90 para o sábado, 9, ou domingo, 10 — e também o “magic pass”, que dá acesso aos três dias de evento por 999,90 reais. Ambas as opções oferecem meia-entrada para aqueles que detêm o direito, com valores de R$ 174,95, R$ 199,95 e R$ 499,95, e descontos especiais para clientes Bradesco com cartão Visa.

