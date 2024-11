Corra! 3 filmes excelentes estão prestes a sair da Netflix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

De tempos em tempos, a Netflix tira alguns filmes de seu catálogo por questões contratuais. Em dezembro, diversos títulos estão listados para deixar a plataforma, como a comédia Ella e John, o longa de zumbis Guerra Mundial Z, a dramédia Saída à Francesa, o premiado drama A Rede Social, entre outros. A seguir, confira três títulos essenciais ainda disponíveis por lá e o prazo para vê-los antes que deixem o site:

O Leitor

No romance, um adolescente alemão se envolve com uma mulher mais velha que, do nada, desaparece. Anos depois, então estudante de direito, ele se depara com a antiga amante sendo julgada por crimes de guerra junto a ex-soldados nazistas. O drama deu o Oscar de melhor atriz para Kate Winslet. O filme deixa a Netflix em 10 de dezembro.

Animais Noturnos

Com Amy Adams e Jake Gyllenhaal, o filme se divide em duas linhas temporais. De um lado, uma mulher lê o manuscrito do livro do ex, enquanto, do outro, a trama escrita por ele ganha vida. Na ficção, o drama trágico culmina em uma busca por vingança, já sua leitora se preocupa com as consequências da obra fora das páginas. A produção sai da Netflix em 30 de novembro.

Corra!

Premiado terror psicológico – e bastante satírico –, o filme de Jordan Peele acompanha a estranha visita de um jovem negro à família de sua namorada branca. Superliberal e moderninho, o clã esconde um segredo para lá de sombrio. A produção imperdível sai da Netflix em 15 de dezembro.